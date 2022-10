"Alo, nisam to rekao!" Obradović se iznervirao na konferenciji poslije poraza: Prestani, pričaću na španskom!

Željko Obradović se naljutio na prevodioca poslije meča u Španiji.

Partizan je izgubio od Baskonije u Španiji (103:96) iako je imao meč u svojim rukama. Mogao je sve da završi u prvih 40 minuta, ali je svojim greškama dao šansu protivniku koji je to znao da iskoristi. Nije napravio faul u posljednjem napadu španskog tima, što je Markus Hauard kaznio trojkom za produžetak (90:90) i tamo je domaćin došao do trijumfa.

Na konferenciji za medije Željko Obradović je pričao prvo na engleskom, a onda je imao i malu raspravu sa čovjekom koji je prevodio njegove riječi na španski. "Igrali smo dobar meč, žao mi je zbog mog tima i načina na koji smo izgubili. Bilo je lako dobiti meč u regularnom dijelu. Ovo je ljepota košarke. Odigrali smo posljednju odbranu bez koncentracije, meč je otišao u produžetak. Bila je interesantna utakmica. Pričali smo poslije meča u Berlinu, taj meč smo odigrali loše, sada je slika bila drugačija, ponosan sam na tim. Duga je sezona, moramo da budemo spremni za nastavak meča", izgovorio je Obradović.

U tim momentima je uslijedio prevod na španski, koji nije bio dobar, što je iznerviralo srpskog trenera. "Stani. Bolje ja da prevodim, to nije dobar prevod, onoga što sam rekao. Pričaću malo ja na španskom", izgovorio je Željko, pa na španskom ponovio ono što je rekao na engleskom.

Zatim je pričao o dešavanjima sa meča, posebno iz završnice, sve to na španskom jeziku kako bi izbjegao nove probleme a prevodom. "Imali smo prednost od pet poena prije te trojke, bilo je to i drugih stvari. Imali smo prednost od četiri do šest poena u tim momentima, onda smo primili dvije trojke. Pričali smo na tajm-autu tome šta treba da radimo. Imaš prednost i napad koji počinje pod košem protivnika, šta je logično? Sad je lako pričati", sa osmijehom je zaključio Obradović.