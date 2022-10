Željko mi je otkrio tajne, zato sam došao u Partizan! Papapetru za MONDO: Ovaj tim može mnogo, imamo nekoliko lidera!

Joanis Papapetru je u intervjuu za MONDO pričao o dolasku u Partizan, Željku Obradoviću, očekivanjima, Evroligi...

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Janis Papapetru (28) stigao je u Partizan kao veliko pojačanje i čovjek sa najvećim iskustvom kada su evroligaški mečevi u pitanju.

Od njega svi mnogo očekuju, mada je jasno da će mu biti potrebno još malo vremena da se uigra sa timom i navikne na sistem Željka Obradovića. Zbog obaveza sa reprezentacijom Grčke na Eurobasketu nije prošao pripreme i to je moglo da se primijeti na početku sezone po nekim potezima. Svjesni su svi njegovih kvaliteta i uvereni da će stvari brzo doći na svoje.

Na startu sezone, u dosadašnja tri meča, Papapetru je pokazao da još uvijek traži pravu formu. Protiv Cibone (105:81) odigrao je odličan meč sa 11 poena, u porazu od Albe (100:84) dao je samo jedan poen, dok je protiv MZT-a (92:74) upisao pet poena, ali je njegov doprinos ekipi znatno veći od poenterskog. Prije svega tu se misli na defanzivu i timsku igru, zbog toga i navijači Partizana jedva čekaju da se "kockice sklope". Kako mu sve izgleda, šta je pričao sa Željkom, kakva su očekivanja, o svemu tome grčki košarkaš pričao je u intervjuu za MONDO.

"Osjećam se odlično, svi su me sjajno dočekali, zaista je sve dobro. Propustio sam dio priprema zbog reprezentacije, sada sam ovdje. Igrao sam protiv mnogih saigrača ranijih godina, pokušavam da se priviknem na sve, da naučim akcije, filozofiju trenera, sve ide kako treba", počeo je Papapetru razgovor za MONDO.

RAZGOVOR SA ŽELJKOM

Došao je Janis u Beograd kao četvrto pojačanje, poslije Danila Anđušića, Dantea Egzuma i Džejmsa Nanelija, stigao je kao slobodan igrač. Došao je iz Panatinaikosa, kluba u kom je bio kapiten. Imao je na stolu nekoliko ponuda, izabrao je srpski tim. Objasnio je i šta je na kraju donijelo prevagu da donese baš takvu odluku.

"Ovo je za mene sjajna šansa. U karijeri sam uvijek tražio izazove, ovo je jedan od njih. Klub je ponovo u Evroligi, prodaja karata ide fantastično, navijači su uzbuđeni. Trener Obradović je imao veliku ulogu u mojoj odluci. Prirčali smo, rekao mi je mnogo toga o klubu, šta očekuje od sezone, bilo mi je važno kada sam donosio odluku. Šta mi je rekao? To je tajna, ne smijem da vam kažem. Šalim se, pričao mi je mnogo o Partizanu, sve što treba da znam, poznajem već igrače i tim. Sviđa mi se mnogo sve to, želio sam da dođem", kaže Papapetru.

Prilikom predstavljanja ekipe Evroliga je na svom zvaničnom sajtu opisala Janisa kao "lidera Partizana u novoj sezoni". Nije se grčki košarkaš složio u potpunosti sa tim.

"Ne vjerujem u sve što se priča i piše, naravno da poštujem, ali sam ovdje da odradim svoj posao i ono što čeka i ekipu i mene. Ovaj tim ima mnogo lidera, prvi je trener Obradović, koji je imao toliko uspjeha. Ima mnogo igrača koji mogu da budu lideri i da doprinesu. Na meni je da budem što spremniji i da pomognem timu da dostigne maksimum."

Istakao je da nema samo jednu ulogu u ekipi, a prokomentarisao je i potez kojim se "upisao" u ABA ligi, kada je zakucao protiv Cibone u Zagrebu.

"Nikada u karijeri nisam imao specifičnu ulogu. Tu sam da pomognem timu da pobjeđuje, ekipa je ispred bilo kog individualca. Što se zakucavanja tiče, bila je lijepa akcija, desilo se da je završim zakucavanjem."

"POLAKO SA OČEKIVANJIMA, DOBRO JE ŠTO JE KEVIN KAPITEN"

Navijači imaju ogromna očekivanja od tima. Poslije dolaska spomenuta četiri pojačanja i zadržavanja okosnice ekipe iz prošle sezone ambicije su porasle. Već su počele piče o plasmanu među osam najboljih, neki se nadaju i fajnal-foru. Zbog svega toga Papapetru spušta euforiju.

"Teško mi je da tako nešto kažem, trudim se da svakom danu pristupim na drugačiji način, volim da mislim prvo na sadašnjost, da napredujemo zajedno iz dana u dan. Ako nastavimo da radimo, kao najmlađi tim u Evroligi, možemo mnogo. Imamo mlade igrače, pune energije, nemamo iskustvo kao neki drugi timovi. Možemo da ostvarimo velike stvari. Imamo talenat, hemiju, karakter, ne smijemo da postavljamo previsoke ciljeve, već da razumijemo da moramo da damo sve tokom sezone na svakom meču i da se odužimo navijačima."

Crno-bijeli ove sezone imaće dva kapitena, Kevina Pantera i zamjenika Danila Anđušića. Amerikanac sa srpskim pasošem dobio je tu čast da nosi traku i tako je postao prvi stranac od Žofrija Lovernja kome je to pošlo za rukom. Saigrači ga hvale, izuzetak nije ni Grk.

"Kevin je sjajan igrač, igrao sam protiv njega ranijih godina, sreća je da smo sada zajedno u timu. Veliki je radnik, sjajan karakter ima, lako je sarađivati sa njim. Drago mi je što je naš kapiten. Prošle godine je došao u Partizan i to iz Evrolige, došao je da igra u Evrokupu, a to mnogo govori o njemu. Srećan sam što je kapiten".

"NA SRPSKOM ZNAM SAMO LOŠE RIJEČI"

Pored dobro poznatih stvari vezanih za sam teren, jedna od uloga koju će Janis imati u timu ove godine jeste i uloga mentora. Biće tu da pomogne mladim igračima da se razviju, napreduju, da ih posavjetuje i da bude uz njih.

"Imamo mnogo talentovanih igrača. Treba im pokazati rad na primjeru, da vide kako treba da rade kako bi imali uspješne karijere. Imao sam mnogo uzora. Za mene je to u Olimpijakosu bio Vasilis Spanulis. Probaću da im pomognem."

Jedva čeka da zaigra pred navijačima crno-bijelih. Prodato je preko 11,500 sezonskih ulaznica. Interesovanje je ogromno i jasno je da će imati ogromnu podršku sa tribina. Raspored je takav da su sezonu počeli serijom gostovanja, ali uskoro slijedi i serija mečeva kod kuće. Počeće od Studentskog centra u ABA ligi (16.10), pa onda slijede dva evroligaška okršaja sa Armanijem i Virtusom u "Areni."

"Biće lijepo igrati kod kuće, Arena je sjajna dvorana, prodaja sezonskih karata ide odlično. Imamo nekoliko utakmica na strani na početku, to je veliki izazov i šansa da pokažemo karakter. Nadam se da ćemo ostvariti dobre rezultate i da ćemo obradovati navijače."

Za kraj smo ga pitali i kako ide učenje srpskog jezika. Priznao je da za sada zna samo neke psovke.

"Nisam još naučio srpski. Nisam mnogo naučio, one riječi koje su me naučili su neke loše riječi, pa ne bih to da kažem navijačima", zaključio je Papapetru sa osmijehom.

