Mi smo profi ku**e, idemo gdje te više plate! Gurović igrao za Partizan, pa otišao u Zvezdu: Laju iz daljine, ali...

Milan Gurović se prisjetio prelaska u Crvenu zvezdu nakon angažmana u Partizanu.

Izvor: MN Press/YouTube/Jao Mile Podcast/Printscreen

Proslavljeni srpski košarkaš Milan Gurović igrao je 2004. godine za Partizan, doduše svega dva mjeseca, da bi se samo sezonu kasnije preselio u redove "vječitog" rivala Crvene zvezde. Očekivano, kada se desi takav transfer, to dovede do velike bure u javnosti i nije iznenađenje što je Gurović u to vrijeme bio na meti navijača crno-bijelih, što je sada već postalo tradicionalna stvar kada je u pitanju rivalstvo najvećih srpskih klubova.

U razgovoru sa Miletom Ilićem u podkastu "Jao Mile", Gurović je otkrio da je na kraju prevagnuo razgovor sa tadašnjim trenerom crveno-bijelih Draganom Šakotom, a na kraju krajeva na uvrede je već oguglao.

"Rekoh sebi, 'ajde, kući sam, Zvezda, šta znam... Uz Šakotu, naravno, ugovor i sve - mi smo svi profesionalci. Mi smo profi kurve, idemo gdje te plate više, to je normalno. Da li će neki da kažu 'e vidi ga što se prodao za pare'. Koga to na kraju zanima. Na kraju krajeva, kratka je karijera i niko te neće pitati ili pomoći. To što me ti hvališ ili kudiš, ja od toga nemam ništa. To se sve zaboravi brzo, kao i sve u životu", ispričao je Milan Gurović o transferu koji je zatresao region: "Nastao je tada pakao i na ulici i ovako, onako... Laju iz daljine, ali da priđu ne. Vrijeđanje i sve što ide sa tim".

Gurović je dvije sezone igrao za Crvenu zvezdu i bio najbolji strijelac i MVP domaćeg prvenstva i Jadranske lige (2007), dok je takođe bio i najbolji strijelac Evrokupa. Nastupao je potom za Prokom i Galatasaraj, a zatim je završio igračku karijeru.

Najveće uspjehe u karijeri napravio je sa reprezentacijom Jugoslavije sa kojom je 2001. bio prvak Evrope, a 2002. i svijeta u Indijanapolisu, kada je bio jedan od ključnih igrača u velikoj pobjedi nad Amerikancima. Njegove trojke u seriji su donijele preokret "plavima" i odvele ih potom ka borbi za zlatnu medalju.

