Odbio sam Željka i napravio najveću grešku u karijeri! Gurović otkrio sve o debaklu iz 2005. godine: Isplivala je sujeta

Milan Gurović ispričao je kako je odbio Željka Obradovića, zašto je to uradio, a objasnio je i šta se dogodilo 2005. godine...

Milan Gurović u dugoj i uspješnoj karijeri radio je sa mnogim uspešnim trenerima, među njima bili su i kao selektori Svetislav Pešić i Željko Obradović. Međutim, on je odbio Željka kada ga je zvao da dođe u Panatinaikos, a u podkastu "Jao Mile" kod Mileta Ilića je ispričao zašto je to uradio. Uz to je otkrio i šta se sve dešavalo u reprezentaciji na Evropskom prvenstvu 2005. godine, ali i kako je zbog njegovog poteza cijeli tim ostao bez slobodnog dana kada je bio u reprezentaciji kod Karija Pešića.

Poslije dve godine u Peristeriju (Grčka), gdje je morao da mijenja prezime, otišao je u Barselonu, a onda je tu mogao da postane dio istorijskog tima. Obradović ga je zvao u PAO.

"Imao sam i grešaka u životu. Veliku ulogu igra menadžer koji mora da ti kaže istinu kada treba da potpišeš. Poslije dve godine u Barsi, pričam o 2000. godini. Željko me zove u PAO, mada tad nije menadžer kriv već ja, nudi vrhunski ugovor sa Bodirogom u paru da igramo. Ja sam čovjeka odbio, mislim da sam jedini koji ga je tada odbio", objašnjava Gurović.

Bio je ljut zbog jednog drugog razloga i spiska za Igre u Altanti 1996. godine, na kom se nije našao.

"Imao sam 25 godina, bio sam ljut i revoltiran što nisam prošao na Olimpijske igre. On je donio odluku, mislim da nije bila njegova, ali ne bih o tome. Smatrao sam da je bilo mjesta za mene. Neka viša sila je odlučila da ne odem. Bio sam revoltiran time, razočaran, odbio sam čovjeka, napravio sam veliku grešku i kajem se zbog toga. Izvinio sam mu se kada smo pričali, objasnio sam mu da mi je krivo, jer je čast igrati za takvog čovjeka. Rekao mi je 'Milanče, svi mi griješimo, pa i ja.' Ja sam imao dvije ili tri kardinalne greške u karijeri, mada je moglo da bude i gore."

Zatim je uslijedila priča o velikim uspjesima sa nacionalnim timom. Prvou Turskoj 2001. godine kada je osvojeno Evropsko prvenstvo, pa godinu dana kasnije i Svjetsko u Indijanapolisu. Nije nikakva tajna da se tadašnja reprezentacija nije baš pridržavala pravila, već su često izlazili i bili po raznim splavovima. Potvrdio je to i Milan još jednom.

"Bilo je toga i prve i druge. Peđa je lijepo rekao da se zahvaljuje splavovima što su nas pripremali. Jednom, sjećam se, Bodiroga, Peđa, Tomašević, bili smo do osam ujutru na jednom splavu. Mislim da je splav malo upao u Savu koliko je bio pretrpan. Imali smo trening u pola 10. Malo dopingovani, pod gasom, ali odradimo trening. Isparavalo je na sve strane, plave usne, pa onda ručak, odspavaš. Naravno da je Pešić provalio sve. Bio je 'namazan' i iskusan, znao je da progleda kroz prste", smije se Gurović.

A, onda se Gurović nije pojavio na vrijeme za jedan trening i napravio je haos ekipi. Pešić je želio da im da slobodan dan, Milan je pogrešno čuo i napravio je problem.

"Nisam ga dobro razumio, rekao je u tom momentu, spavanje u hotelu i sutra poslije treninga dan i po slobodno. Ne znam šta mi je bilo, razumio sam drugačije, razumio sam slobodno. Izašao sam u grad sa društvom. Dolazim ujutru na doručak, svi u papučama. Sjeo onako u odijelu da jedem, Pešić ustao, gleda me. 'A ti, sad iz grada?', objašnjavam da nisam sad, već da sam prije 20 minuta došao. Onda on saopšti da niko ne dobija slobodno vrijeme. Svi su onda bili bijesni na mene, psovali su me, vrijeđali, pet dana su me mrzili kao Nijemca. Bilo je svašta. Ekipa je bila super. Družili smo se, izlazili, tukli se. Znaš u Železniku kako je bilo, nije nikome dozvoljavao da uđe u halu. Tu se trening nikad nije završavao."

Tadašnja reprezentacija Srbije i Crne Gore iz 2005. godine doživjela je debakl na Evropskom prvenstvu, pred domaćom publikom. Završila je takmičenje kao deveta. Željko Obradović je tada držao čuvenu konferenciju za medije, obećao je da se nikada više neće vratiti u nacionalni tim kao selektor. Svi su podbacili. Gurović je priznao da ih je sve tada koštala sujeta...

"Pokazala se ta sujeta u Novom Sadu, sve je tada isplivalo, sav taj 'prljav veš'. Bio sam dio tog tima. Među rijetkima koga je Željko Obradović tada pohvalio. Onda su novinari izvrnuli, kao da sam ja kolovođa bio. Doživaljavaju me kao negativca nekog. Ja sam surovi profesionalac bio, jesam na terenu bio bezobrazan, pretjerivao, ali što se profesionalizma tiče, uvijek prvi. Vidio je to i Željko, rekao je javno. Neće Bodirogu sigurno da razvlače."

Tada se uključio Mile Ilić i podsjetio na pripremni meč koji je reprezentacija odigrala protiv FMP-a. Otkrio je da se "meč igrao dok nacionalni tim ne pobijedi", ali je i njima djelovalo da postoje problemi u ekipi. "Mi ulazimo zajedno, vi ulazite zasebno, jedan po jedan. Dobiješ priliku da igraš protiv reprezentacije, sjećam se Rebrača mi je 'opalio sjekiru', zvijezde sam vidio", nasmijao se Ilić.

"Nas je bilo sramota, igralo se dok mi ne pobijedimo", zaključio je Gurović i tako na najbolji način opisao sve što je prethodilo tom takmičenju 2005. godine...

Milan Gurović Izvor: Youtube/Jao Mile podcast

