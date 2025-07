"To nanosi veliku štetu": Nebojša Čović se opet oglasio o Nikoli Jokiću na Eurobasketu

Predsjednik KSS Nebojša Čović istakao je da glasine o Nikoli Jokiću nanose veliku štetu šansama da on zaigra na Eurobasketu.

Izvor: MN Press/RTS

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović pričao je gostujući na "RTS" o predstojećem Eurobasketu, planovima nacionalnog tima, ali i predviđanjima ko će se odazvati pozivu selektora.

"Prvo da svi budu zdravi što je za sada izvjesno. Drugo okupljanje je 28. jula i moja očekivanja su da će sve biti u redu, ali ništa ne mogu da garantujem. Selektor Pešić i savez to intenzivno rade. Nakon okupljanja idemo jednu po jednu utakmicu. Ja se nadam najboljem, ali neću da prizivam da li dolaze ovi ili oni, ali samo da budemo kompletni", rekao je Nebojša Čović.

Naravno najveće je pitanje da li će Nikola Jokić igrati za nacionalni tim. Mnogo je vijesti i nagađajna o tome, a Čović smatra da to uopšte nije dobro za nacionalni tim.

"Mislim da to nanosi veliku štetu, znajući Nikolin mentalni sklop. Treba da budemo mirni i da sačekamo prozivku selektora, pa ćemo vidjeti. Nema tu još mnogo dana. Danas je 15, imamo manje od dvije sedmice. Ja se iskreno nadam najboljem, Bože zdravlja", rekao je on,

Dotakao se i "orlića"

Izvor: RTS / Printscreen

Kada je upitan da li će Crvena zvezda i Partizan morati da se odluče da li će u budućnosti igrati u domaćoj ligi ili Jadranskoj ligi rekao je da "misli da bi to trebalo da se desi". Zatim je istakao KSS mora da radi na tome da mladi talenti budu spremni da u godinama koje slijede nose novu reprezentaciju Srbije.

"Pogledajte koliko će imati domaćih igrača Partizan i Zvezda i koliko će ih biti u bitnim ulogama. Naravno, izazovi Evrolige su veliki, ali moramo da dođemo do toga da imamo sve više naših mladih kvalitetnih igrača, Hvala Bogu sada imate Markovića, Topića imate Đurišića, ali to sve treba propratiti, odnjegovati i obezbijediti da imaju želju da da igraju za reprezentaciju. Vremena u kojima smo mi sada nisu vremena u kojima možete nekom da naredite da igra za reprezentaciju nego morate do pažljivo da vodite. Imate ovu reprezentaciju do 20 godina, to smo pratili. Novi izazov je Ukrajina, ako ih dobijemo ide se na pobjednika Španija - Češka", rekao je on.

Naši mladi košarkaši su u grupnoj fazi upisali tri pobjede i sada ih čeka osmina finala Eurobasketa, a istakao je predsjednik KSS da postoji jaz između rezultata u mlađim i prvim juniorskim selekcijama našeg nacionalnog tima.

"Mi imamo relativno loše rezultate sa U19 i U20 selekcijama, to su prve seniorske selekcije. Sa U16 i U17 se još nešto osvoji. A to je na bazi talenta. Kada uđete u seniorske vode pojavljuju se problemi jer ti igrači imaju male minutaže u svojim klubovima. Da ne pričam o stručnom radu, broju trenera, gdje moramo da se potrudimo da podignemo nivo i da imamo više trenera. U ženskoj košarci je Srbija svedena na 54 kluba, a hoćete da budemo u vrhu Evrope, Pa teško ide", završio je Nebojša Čović.