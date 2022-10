Dovedite ga kod Jokića i osvojićete titulu! NBA šampion zna šta nedostaje Denveru: "Hoću da ih vidim zajedno u timu"

Kevin Garnet vjeruje da bi Nikola Jokić tandemu sa Demijenom Lilardom osvojio titulu.

Izvor: Profimedia

Dovedite Nikoli Jokiću (27) plejmejkera Demijena Lilarda (32) i osvojiće titulu! To je poruka legendarnog NBA asa Kevina Garneta koji je uvjeren da superstar Portlanda samo gubi vrijeme u tom klubu i da tamo nikada neće stići do prstena u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Zbog toga ga savjetuje da što prije promeni franšizu i da ode u Nagetse kod srpskog centra.

Čovjek koji je igrao za Minesotu, Boston i Bruklin i koji ima titulu iz 2008. sa Seltiksima i 15 učešća na Ol-staru želi da vidi Lilarda u timu sa boljim centrima i da samo tako može da stigne do prstena. "Brate, kažem ti, treba da igraš sa nekim velikanima koji će tvoju igru učiniti još boljom. Hoću da ga vidim sa Jokićem, kako igraju 'pik en rol' sa vrha kapice. Ili sa Entonijem Dejvisom u Lejkersima ili Karlom Entonijem-Taunsom, nekim takvim. Hoću da ga vidim sa igračima koji su na istom nivou kao on", rekao je Garnet u podkastu "All the smoke".

Lilard prosječno u karijeri bilježi 24 poena, 7,3 asistencije i 4,1 skok po meču i ako bi želio da ode, sve bi zavisilo od njega. U više navrata je pričao da mu je lojalnost veoma bitna, da je zato u Blejzersima, ali vrijeme za osvajanje titule ističe. Jasno je da će teško u tome uspjeti sa Jusufom Nurkićem, Džeramijem Grentom... Doduše, čak i ako bude htio da ode, biće potrebno dosta toga za eventualni trejd, pošto ima važeći ugovor od 225 miliona dolara sa Portlandom do sezone 2026/27.