Zvezda stigla u Madrid, pa objavila lošu vijest! Plejmejker debituje, ali se glavni igrač još čeka!

Crvena zvezda stigla je u Madrid na meč sa Realom koji se igra u petak.

Izvor: MN Press/Youtube/KK Crvena zvezda mts/Screenshot

Crvena zvezda doputovala je u Madrid i sprema se za meč protiv Reala koji se igra u petak (20.45 časova). Poslije poraza u Vitoriji od Baskonije crveno-bijeli će pokušati da naprave iznenađenje i da u španskoj prestonici šokiraju domaći tim. Za razliku od meča koji je odigran u srijedu, Vladimir Jovanović moći će da računa na plejmejkera Luku Vildozu. To je dobra vijest za tim, dok je loša da još uvijek nema glavnog igrača i lidera Nemanje Nedovića koji se čeka poslije problema sa povredom.

Nema mnogo vremena za analizu, pošto je ove nedjelje dupli evroligšaki program, pa tako srpski tim mora što prije da arhivira dešavanja iz Vitorije i da proba da odigra bolji meč protiv "kraljevskog kluba".

Svjesni su toga i crveno-bijeli.

"Dobro znamo ko je Real, izvanredna ekipa koja je godinama na okupu, i još pojačana sa nekoliko izvanrednih individualaca. Pokriveni su na svakoj poziciji sa nekoliko igrača. Kada se na sve to doda da nas dočekuju na svom terenu, jasno je da nas očekuje teška utakmica. Za početak želimo da odigramo dobru utakmicu, bolju od one prethodne u Vitoriji. Nemamo puno vremena, ali pokušaćemo da se osvježimo i pripremimo", poručio je Jovanović.

Kapiten ekipe Branko Lazić traži strpljenje. Vjeruje da će stvari doći na svoje uskoro.

"Prvo duplo kolo Evrolige, znamo ime, rejting i kvalitet protivnika, ali sigurno nećemo izaći na teren sa namjerom da se predamo, već da odigramo dobru utakmicu, i ako se ukaže šansa dođemo do rezultata. Nismo još kompletni, polako sklapamo tim poslije povreda, ni raspored koji je izuzetno težak na startu evroligaške sezone nam ne ide u prilog. Ali, idemo korak po korak, očekuje nas još mnogo utakmica i potrebno je malo strpljenja da budemo na nivou koji svi želimo. O Realu ne treba trošiti riječi, izvanredna ekipa, jedan od favorita za trofej, ekipa pokrivena na svakoj poziciji od bekova do centara. Želimo da odigramo čvrsto, angažovano i da vidimo zašta će to biti dovoljno u ovom trenutku", zaključio je Lazić.