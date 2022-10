Nikad se u karijeri nisam ovako dobro osjećao! Raduljica pričao o ulozi u Zvezdi: Moje godine su takve kakve su...

Miroslav Raduljica je stigao u crveno-bijeli tabor i sada je spreman da igra odličnu košarku!

Miroslav Raduljica je došao u Crvenu zvezdu i stigao da upiše dva nastupa, protiv Budućnosti u ABA ligi (7 poena) i protiv Panatinaikosa u Evroligi (3 poena). Sada je pred duele sa Baskonijom i Real Madridom istakao da će na narednim mečevima ekipa probati da ubaci Luku Vildozu, kao i igrače koji se vraćaju iz povreda u ritam.

"Imamo novog igrača i neke igrače koji su se vratili iz povrede i koji nam puno znače tako da ćemo što prije mi koji smo u nekom ritmu probati što prije da ih ubacimo u taj naš neki ritam i oni svakako mogu mnogo da nam pomognu. I ja sam neki novi, ali sam brzo uhvatio ritam", rekao je na početku nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije.

Crveno-bijeli za vikend nisu igrali u ABA ligi jer je zbog pandemije virusa korona otkazan meč sa Cedevita Olimpijom, a dodatno vrijeme za uigravanje je značilo ekipi.

"Dobro se svi osjećamo, preskočili smo tu utakmicu i imali smo dodatnih dan-dva da treniramo. To će nam značiti baš za ove dvije utakmice naredne jer znate vrlo dobro koliko je to naporno za igrače, ali prosto to je taj format. Mnogi već dugo igraju tako, ja možda dugo nisam bio u Evroligi, ali sam u nekim drugim ligama i formatima igrao možda i u gorim ritmovima. Nema tu puno kukanja, idemo da se "pobijemo" i da dobijemo", naglasio je on.

Velika je konkurencija na centarskim pozicijama, mnogo igrača konkuriše za ta mjesta u ekipi, ali je to za sve igrače odlično.

"Baš opet što ima mnogo utakmica, mnogo teških utakmica mislim da to neće biti problem. Jaka konkurencija je uvijek dobrodošla, čak i za nas starije, a pogotovo za mlađe. Nema tu da se neko ljuti kada ne igra nego smo svi na istom zadatku. Ja sam na toj funkciji ovdje i pokušaću da se izborim za nešto što ja mogu da uradim, a ako to ne bude ja sam zadovoljan što mogu da budem sa ekipom."

Stigao je u Crvenu zvezdu sa 34 godine, a iako je mnoge iznenadilo što je potpisao dvogodišnju saradnju on ističe da je možda i u najboljoj formi karijere!

"Moje godine su takve kakve su, imam puno iskustva, a hvala Bogu osjećam se jako dobro, nisam ispovrijeđivan, štaviše možda se i najbolje psihički i fizički osećam u karijeri. Mislim da je to dobra kombinacija", istakao je Miroslav Raduljica.

O Realu ni on, kao ni Ognjen Dobrić, nije želio puno da priča.

"Ne pripremamo se još za tu utakmicu, mada svi znamo da su ova dupla kola čudna. Ne možemo mi da razmišljamo o toj utakmici, a imamo Baskoniju sutra. Vidjećemo kako se igrači osjećaju", dodao je iskusni centar.

Na kraju je istakao da, iako u timu ima mnogo novih igrača, neće biti potrebno previše vremena za uigravanje.

"Mislim da neće biti puno potrebno vremena da se uigramo jer su to sve iskusni igrači koji igraju već dugo i navikli su na to da neću da kažem dolaze i odlaze, nego da se snalaze u takvim situacijama. Nema tu neke filozofije, moramo da pomažemo jedni drugima da se uklapamo i utom će biti svima lakše" zaključio je on.

