Borac 2/2 - Kašćelan zadovoljan: Pobjeda u egal završnici - da vidimo kako se ponašamo i koliko smo iskusni

Borac protiv Vrijednosnica ostvario drugi trijumf u isto toliko mečeva nove sezone ABA 2 lige.

Izvor: ABA liga j.t.d/Dragana Stjepanović

Poslije Širokog, košarkaši Borca savladali su i Vrijednosnice iz Osijeka.

Banjalučani su slavili 81:70, stigli do novog trijumfa u Drugoj ABA ligi, iako je u duelu sa hrvatskim drugoligašem bilo uspona i padova u igri "crveno-plavih".

Uprkos svemu, trener Borca Zoran Kašćelan zadovoljan je prikazanim na startu nove sezone regionalne lige.

"Čestitam momcima na važnoj pobjedi, još važnijoj ako se zna da smo prije tri dana napravili dobro otvaranja ABA 2 lige. Moram da kažem da ekipa iz Osijeka mnogo lijepo izgleda, bez obzira što ne igraju najviši rang hrvatske lige. Energetski su odlični, vidi se da imaju dobru priču i to je bio veliki izazov za nas. Ekipa su koja nije imala poraza do sada, kako god to zvučalo - koji god rang da igrate, znači da se stvara pobjednički mentalitet. U većem dijelu meča smo funkcionisali dobro, kasnije je došlo do zamora i bilo je teško", rekao je Kašćelan u izjavi za TV Arena Sport po završetku susreta.

Imao je Borac u nekoliko navrata i 15 razlike, tim iz Osijeka opasno se približio u finišu, ali su "crveno-plavi" uspjeli da odbiju nalet rivala i zabilježe novo slavlje.

"Drago mi je da smo dobili utakmicu sa egal završnicom, da vidimo kako da se ponašamo i koliko smo iskusni. Zadovoljni smo rezultatom - dvije pobjede, ali ovo je samo kap u moru i početak sezone. Slijedi mnogo obaveza, kreće nam i domaće prvenstvo, a i ABA 2 liga je svake godine ujednačena, do posljednjeg balona ne zna se ko će u plej-of, a ko se bori za opstanak", poručio je trener Borca.

U trećoj rundi Borac će igrati protiv Gorice.