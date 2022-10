Lebron u centru se*s skandala! Sofija tvrdi da je prevario ženu - "Potpišu ugovor, pa dođu kod njega!" (FOTO)

Nove informacije o Lebronu Džejmsu podigle su prašinu u NBA ligi...

Lebron Džejms našao se u centru skandala, poznata influenserka Sofija Frenklin tvrdi da je on preljubnik i da je više puta prevario svoju suprugu Savanu Džejms sa kojom ima troje djece. Ona je u jednom podkastu ispričala da je superstar Lejkersa isti kao mnoge druge poznate ličnosti i da i on radi iste stvari na žurkama, uz pomoć svojih tjelohranitelja. Opisala je i kako sve to izgleda do detalja.