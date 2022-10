Bentil bio tri dana na infuziji, ali je tražio da igra! Jovanović dobio Bajern, pa otkrio: Vildozi ne može da bude gore!

Vladimir Jovanović je mogao samo da bude jako zadovoljan nakon svoje prve pobjede u Evroligi u karijeri.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda

Crvena zvezda je konačno slavila u Evroligi! Poslije četiri poraza na startu takmičenja, u petom kolu pao je Bajern u "Pioniru", a trener Vladimir Jovanović se odmah zahvalio prije svega navijačima na sjajnom bodrenju tokom cijele utakmice.

"Prvo veliko hvala našim navijačima na sjajnoj podršci. Dali su nam energiju u ključnim momentima, Hoću da čestitam i mojim igračima na prvoj pobjedi u Evroligi, iza nas je težak period. Dobro smo krenuli, a onda smo imali probleme jer se nažalost Luka povrijedio. Imali smo problema da odgovorimo na njihovu energiju u drugoj četvrtini", rekao je na početku Jovanović.

Na kraju je Crvena zvezda sjajno počela četvrtu četvrtinu i djelovalo je da je riješila pitanje pobjednika, ali je u posljednjim minutima sa nekoliko grešaka dozvolila protivniku da produži neizvjesnost i praktično se vrati u meč.

"Ima ona jedna stvar da je ovako slađe da se dođe do pobjede. Jeste trenirali smo navijačima živce i to nije doro, ali je utakmica jako važna za nas i to se osjetilo. Osjetilo se kada smo mogli da riješimo utakmicu, nesrećno smo dobili ova tri slobodna bacanja i poslije toga je već to bila utakmica na dvije i po lopte i ostalo je dovoljno vremena. Čak smo i na kraju smo napravili grešku kada su Bentilu uzeli loptu iz ruke, ali...", istakao je on, pa nastavio o Bentilu:

"Taj Ben Bentil nije uradio nijedan trening posljednja tri dana, dobijao je tri dana infuziju i tražio je da igra ovu utakmicu. Od Vildoze koji je igrao sa povredom, od Pefija Markovića koji ima ogroman problem koji je jako patio za taj 21 minut fizički, od Nedovića sa jednim i po treningom...", objasnio je situaciju u svojoj ekipi Jovanović.

Nedović je sada ponovo "debitovao" za crveno-bijele, a sa njim na terenu ekipa je izgledala mnogo opasnije, brže i napadački potentnije.

"Ako bih vam rekao da je Nedović potpuno neplanirano igrao 21 minut, mislim da će biti sve u redu. Moramo da vodimo računa o zdravlju igrača, svi su nam bitni. Vidjećemo sutra kakva će situacija biti ali imamo nekoliko dana da se pripremimo za velike utakmice."

Dobio je mladi stručnjak i pitanje vezano za Luku Vildozu. Kako ga ne potrošiti previše?

"Što se tiče Vildoze uopšte ne brinem, on je već umoran, ne može da bude više umoran, sada gledamo kako da ga odmorimo za neke naredne utakmice. Situacija je takva da moramo da se nosimo sa njom", iskren je bio Jovanović.

Dalibora Ilića i Ognjena Kuzmića nije bilo na terenu, ali bi mogli konačno da se priključe ekipi u narednim danima.

"Dalibor Ilić je počeo da trenira, odradio je par treninga sa ekipom, kao i Ognjen Kuzmić koji se vratio iz povrede, međutim on je spreman već neko vrijeme i on je tu."

A koliko je ekipi značilo da se dva lidera, Luka Vildoza i Nemanja Nedović zajedno nađu na terenu, vidjelo se već u finišu prvog poluvremena kada su svojim trojkama potpuno promijenili tok utakmice.

"Svakako, pričali smo to nebrojeno puta na konferencijama i nismo tražili neki alibi, ali znate kakva je Nemanjina uloga trebala da bude od starta. I da je veliki dio napadačke strategije bio baziran na njegovim kvalitetima. On i Luka su donijeli kvalitet više, rasteretili druge momke da mogu da odigraju uloge koje treba da odigraju i kao što sam rekao stvarno vjerujem i čvrsto vjerujem da ćemo biti samo bolji. Nećemo biti lošiji, samo da nas zdravlje posluži", objasnio je on.

Odbrana je svela Bajern na 72 poena i Jovanović je mogao da bude jako zadovoljan defanzivnim dijelom posla njegovih momaka.

"Ja nisam od trenera koji gleda poene da bi rekao kakvu smo odbranu igrali. Broj postignutih i primljenih poena zavisi od više faktora. Ja nemam utisak da smo igrali sa manje zalaganja protiv Panatinaikosa. Bilo je i tada na najvišem nivou. Imali smo periode kada smo bili čvrsti, ali moramo da budemo pošteni da nas nekada nisu kaznili kada nismo odradili posao kako treba. Ali smo imali i fenomenalne odbrane kada su oni postigli poene. Zadovoljan sam većim dijelom šta smo uradili u odnosu na ono kako smo pripremali meč", završio je on.