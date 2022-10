Zvezda konačno osvojila Laktaše, trener crveno-bijelih nakon tri vezana trijumfa: Svaka pobjeda bitna za samopouzdanje!

Izabranici Vladimira Jovanovića uspjeli su da trijumfuju nad Igokeom m:tel u derbiju petog kola ABA lige.

Košarkaši Crvene zvezde trijumfovali su nad Igokeom m:tel u Laktašima nakon tri vezana poraza u ovom gradu.

Crveno-plavi su do četvrte ovosezonske pobjede u isto toliko odigranih utakmica stigli zahvaljujući trojkama Stefana Markovića i Luke Vildoze, koji su dalekometnim šutevima praktično prelomili meč i od egala (64:64) odveli svoj tim do plus šest (64:70) na ulasku u posljednja tri minuta.

"Čestitam mojim igračima na pobjedi koja je jako važna za nas. Znali smo da na ovom terenu nismo posljednjih nekoliko utakmica odigrali dobro i pobijedili. Imali smo to na pameti i to nam je bio jedan od motiva, pored ambicija koje imamo. Vidjelo se u nekim trenucima da smo prije tri danaimali napornu utakmicu u Evroligi. To se osjetilo, ali smo na kraju iznijeli protiv kvalitetnog protivnika utakmicu do kraja, našli rješenje da pobijedimo", rekao je trener Crvene zvezde Vladimir Jovanović na konferenciji za novinare.

Strateg Beograđana ističe da je njegova ekipa znala šta treba da zaustavi u igri domaćih.

"To je njihov šut zatri poena, međutim imali smo određenih problema sa pikenrolom u odbrani, to moramo da popravimo. Oni su takođe nezgodan protivnik koji stalno mijenja odbranu, od preuzimanja do mečapa i mi na taj njihov mečap nismo u nekim situacijama odgovorili dobro. Igokea ima zaista dobru ekipu, u sistemu ovog trenera je već dugo i definitivno znaju šta žele u odbrani i napadu. Utoliko mi je draže što smo uspjeli da upišemo važnu pobjedu za nas. Čestitam još jednom mojim igračima,a Igokei želim svu sreću u nastavku prvenstva."

Crvena zvezda je vezala tri pobjede u svim takmičenjima (FMP, Bajern, Igokea m:tel).

"Sigurno da nam svaka pobjeda znači na polju samopouzdanja i ostvarivanja naših ambicija za koje znate kakve su. U tom smislu je lakšeraditi i pripremati se, kada se pobijedi. Danas je bilo nekih grešaka koje moramoda ispravljamo i analiziramo. Međutim, opet kažem, mnogo je lakše kad se zabilježe dva boda."

Novinare je nakon utakmice zanimalo i zašto se u sastavu nisu našli Dalibor Ilić i Džejlen Adams.

"Dalibor Ilić je bio sa nama tu, počeo je da trenira i biće u konkurenciji za 12. Danas nije bio, da li će biti na sljedećoj utakmici, vidjećemo. Džejlen Adams je u Beogradu, bio je bolestan, oporavio se, ali nije sa nama ovdje."