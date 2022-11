Radonjićeva konferencija od 20 sekundi! Došao pred novinare poslije poraza od Partizana - izgovorio nekoliko riječi!

Dejan Radonjić nije bio raspoložen poslije poraza od Partizana.

Izvor: Printscreen/YouTube/Panathinaikos

Dejan Radonjić održao je jednu od najkraćih konferencija za štampu u karijeri. Poslije poraza od Partizana (91:89) nije želio da odgovara na pitanja novinara. Ispoštovao je obaveze Evrolige, pojavio se, dao kratku izjavu i komentar utakmice i odmah je otišao. Bio je vidno nervozan i nije htio da se zadržava i da previše priča sa predstavnicima medija koji su čekali u sali.

Došao je poslije Željka Obradovića i vrlo kratko se zadržao. "Ne želim previše da pričam o ovoj utakmici. Poštujem svakoga. Bila je utakmica u kojoj je jedan posjed odlučio, dva poena. Bićemo spremni za sljedeći meč, to je to", rekao je Radonjić. Ustao je i otišao i ostavio ženu koja je zadužena za prevod da prevede grčkim novinarima to šta je šef struke "zelenih" rekao.

Panatinaikos je u rezultatskoj krizi, nalazi se na posljednjem mjestu sa skorom 1-5. Pošto je Bajern došao do prvenca, savladao je Efes, to je značilo da više nema nijednog tima bez trijumfa u elitnom takmičenju. Zbog koš razlike na začelje je pao grčki tim. Jedan od trenutaka koji je obilježio ovaj meč bio je i skandal koji su napravili navijači domaće ekipe kada je duel prekinut i tom prilikom pogođen je ljekar crno-bijelih Moma Jakovljević.