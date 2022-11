Dončićev saigrač optužio sudiju da ga je psovao! Bura u NBA, poznati arbitar na udaru! (VIDEO)

Spenser Dinvidi iznio je ozbiljne optužbe na račun sudije Tonija Bradersa.

Skandal u NBA ligi, Spenser Dinvidi tvrdi da ga je sudija Toni Braders psovao. Saigrač Luke Dončića iz Dalasa je na konferenciji za medije poslije pobjede protiv Toronta (111:110) pričao sa novinarima i otkrio da je čuo kako arbitar koristi psovke u momentima kada ga je spominjao. Sve se dogodilo poslije jedne tehničke greške.

Prema Spenserovim riječima Braders je sporne riječi izgovorio u razgovoru sa jednim od igrača Dalasa dok je on bio tu. "Izgleda da ga je iznerviralo to što sam aplaudirao poslije jednog poteza, mislio je da pokazujem nepoštovanje. Možete da pogledate snimak, aplaudirao sam u pravcu saigrača, nije ništa lično niti usmjereno prema nekome, ja sam takav. Želim da se izvinim zbog toga, možda nije trebalo, ali bih htio da kažem nešto drugo. Sve mogu da razumijem, ali ne da neko koristi psovke i da me spominje u tom kontekstu", izgovorio je Dinvidi.

Psovka koju je izgovorio se teško prevodi na srpski jezik, jer je u pitanju američki sleng, ali je košarkaš Mavsa bio bijesan. "Ako se bilo ko tako osjeća zbog mene, može lično to da mi kaže, lice u lice. Nije kao da je rekao 'Hej, to nije bio faul' ili 'To nije bio jeb**i faul'. Zato bih zamolio ljude iz NBA lige da me ne kazne novčano zbog ovog monologa koji sam imao sada. Bio bih zahvalan ako bih prošao bez kazne", rekao je Dinvidi. Braders je jedan od najpoznatijih sudija u NBA ligi, ali ga mnoge zvijezde ne vole. Među njimaje i Nikola Jokić sa kim je imao sukobe više puta, pošto ga je ovaj arbitar isključio na meču protiv Vašingtona u decembru prošle godine.

