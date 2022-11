Evroliga odbila ponudu bogatih šeika: Fajnal-for ostaje u Evropi, evo gdje će se igrati ove godine!

Iako je postojala mogućnost da se Fajnal for Evrolige treći put u istoriji odigra u Aziji, najbolji evropski timovi će se naredne godine boriti za trofej na sjeveru Evrope.

Nakon što su se pojavile informacije da je Dubai spreman da ponudi ogroman novac kako bi dobio tim u Evroligi, ali i kako bi se na tri godine Fajnal-for takmičenja preselio u Ujedinjene Arapske Emirate, sada grčki mediji prenose da od toga nema ništa!

Grčka "Gazeta" javlja da je definitivno dogovoreno da se Fajnal for Evrolige ove sezone odigra u Kaunasu, koji je dugo bio posmatran kao najveći favorit za dobijanje domaćinstva ovog turnira. Kako Grci navode, uskoro se očekuje i ozvaničenje ove odluke od strane Evrolige.

Ovo će biti prvi put u istoriji da se Fajnal-for održava u Litvaniji, a do sada je litvanski tim jednom osvojio Fajnal for i to u Minhenu 1999. godine, dok je Žalgiris 2018. u Beogradu drugi put bio učesnik Fajnal-fora.

Prethodni Fajnal for održao se u Beogradu, a na njemu je titulu osvojenu godinu dana ranije odbranio Efes predvođen Vasilijem Micićem. Ipak, ova odluka Evrolige ne znači da su investitori iz UAE odustali od ulaganja u Evroligu. Njihovi planovi su dugoročni i oni žele da dobiju organizaciju F4 u budućnosti.