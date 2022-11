Ataman se oglasio pred derbi: Srbi provociraju, to je isto kao sa Kalinićem!

Turski trener sa kojim je Vasilije Micić dva puta postao šampion Evrope otkrio zašto Vasa neće igrati za Srbiju!

Trofejni turski trener Ergin Ataman otvorio je front sa srpskim medijima! Šef struke Efesa, ali i selektor reprezentacije Turske, govorio je pred meč protiv Srbije o Vasiliju Miciću, odnosno odluci da on ne igra za Srbiju, ali uz napomenu da ga srpski mediji provociraju tom temom! Trener koji je sa Vasom u timu osvojio dvije Evrolige istakao je da nije ni postojala opcija da Micić nastupi za reprezentaciju.

Ataman je istakao da Efes ni u jednom trenutku nije želio da pusti Micića na meč Srbije i Turske koji je danas najavio Svetislav Pešić. Razlog za to je utakmica koju igraju tokom naredne nedjelje protiv Barselone, a za koju su im potrebni svi košarkaši.

"Kao klub, mi smo bili protiv Vasinog igranja za reprezentaciju od samog početka. Međutim, poslije pritiska Košarkaškog saveza Srbije, kada je Micić donio odluku da želi da igra, ni tada nismo željeli da dozvolimo da igra. Imamo veoma važan meč protiv Barselone u četvrtak, zbog čega smo željeli da treniramo u punom sastavu, uzimajući u obzir to da Larkin nije sa nama", počeo je Ataman.

Turski trener je u drugom dijelu izjave objasnio da je ova situacija slična sa Kalinićevom u Barseloni. Uz to, on je dodao da srpski mediji provociraju tekstovima da je on zabranio Vasi da se priključi timu, jer je odluka donijeta na nivou kluba.

"Uradili smo isto što je i Barselona u slučaju Nikole Kalinića. Ovde nijedna odluka nije donijeta sa nacionalnim osjećanjima. Mi, Efes kao klub, donijeli smo odluku. Vijesti da je 'Ergin Ataman zabranio Vasiliju Miciću da igra za Srbiju' su provokacija srpskih medija, to nije tačno", izjavio je Ataman.

Vasilije Micić od 2018. godine igra za Efes i u prethodne četiri godine se profilisao u najboljeg igrača Evrolige. Tokom prethodne dvije sezone osvojio je dve titule u Evroligi, uz dvije MVP nagrade na F4, jednu MVP nagradu u cijeloj sezoni i jedan trofej za najboljeg strijelca sezone.

Sa Atamanom sarađuje od prvog dana u klubu, jer je turski trener ovu ekipu preuzeo 2017. godine.

