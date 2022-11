"Dobro smo prošli, bilo je 500, a platili smo 200!" Čović progovorio o 2 odlaska iz Zvezde - Neki su htjeli svaki dinar!

Prvi čovjek Crvene zvezde progovorio je o odlascima Džejlena Adamsa i Vladimira Jovanovića.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je predstavila novog trenera pošto je na klupu crveno-bijelih sjeo Duško Ivanović. On je zamijenio Vladimira Jovanovića koji nije dugo potrajao kao prvi strateg crveno-bijelih, a novinare je na predstavljanju Ivanovića zanimalo kako je protekao raskid sa bivšim trenerom.

Otkrio je prvi čovjek Crvene zvezde Nebojša Čović da je sporazumni raskid bio takav da će Jovanoviću biti isplaćen samo dio dogovorenog novca. On se osvrnuo i na neke ranije rastanke sa trenerima ovim povodom.

"Sporazumni raskid znači da ćemo se sa Vladom dogovoriti koliko će se njemu isplatiti u odnosu na njegov ugovor. Ne kao u nekim najskorijim slučajevima kada ima Zvezdaša koji Zvezdu vole do zadnjeg dinara. Nemam ništa protiv, igračka legenda je igračka legenda, ali kada se to završi ulazite u nove poslove sa drugim pravilima. Možda specifičnost igračke karijere vas povuče da mislite da vam je dan organizovan kao kada ste bili kao igrač. Da li ste kao velika legenda spremni da učite za nove poslove? Tu se javljaju problemi. Mnogima se ovo neće sviđati, ali u tim sa godinama da me to ne zanima", rekao je Čović.

Upitan je i za uslove raskida sa američkim plejmejkerom Džejlenom Adamsom koji je došao kao veliko pojačanje, ali je nakon dolaska Luke Vildoze pao u drugi plan.

"Mislim da smo tu sasvim dobro prošli. Bilo je 500 nečega, a završili smo sa 200 nečega. Da vam ne pričam da li je to američki dolar, evro, japanski jen..", pomalo je zagonetan bio Nebojša Čović.

Istakao je prvi čovjek Zvezde i da je ove sezone napravljen tim baziran na domaćim igračima, a ponovio je da se on trenerima ne miješa u posao i u saradnji sa njima dovodi pojačanja.

"Pred nama je interesantan period, mi smo se opredijelili za strukturu sa većinski domaćim igračima. To smo napravili iz mnogih razloga. Pričalo se da trener nije selektirao tim, a nijedan trener nije dobio nijednog nametnutog igrača... Bilo je povuci potegni sa Radonjićem oko Sofa, pa je onda Sofo otišao. A onda pošto je otišao, napravio sam varijantu da ja to platim. Sve ostalo je bilo u dogovoru sa trenerom, naravno sa gledanjem finansijske strane", objasnio je on.