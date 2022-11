Otjerao Kalinića, razbjesnio Atamana: Neko mora da ode, ti ili ja!

Sukob dvojice poznatih trenera poslije meča Efes - Barselona.

Buran derbi Evrolige Anadolu Efes – Barselona donio je pobjedu domaćih, izbacivanje Nikole Kalinića sa klupe Barse odlukom trenera Šarunasa Jasikevičijusa, ali i još jedan skandal nakon meča. Dok su se igrači na terenu pozdravljali, treneri dva tima raspravljali su se kraj parketa. "To je između nas dvojice", rekao je poslije svega trener Barse, dok je šef struke dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope, Ergin Ataman, bio otvoreniji pred novinarima.

"Skoro je Šaras napravio šalu kad je rekao 'Zvaću Atamana da ga pitam za situaciju oko Larkina (jednog od vođa Efesa, prim. novin.). Nije me zvao sinoć, ali očekujem da me večeras pozove i da se izvini. Poslije večerašnje utakmice, poslije rukovanja, otišao je do mojih pomoćnika i iznio tešku optužbu: 'Dobro ste snimili naš trening'. Ovo je teška optužba, Šaras je moj veoma dobar prijatelj i pozivam ga da dokaže."

Ataman je rekao da ga je veoma uvrijedilo ponašanje Litvanca i traži od njega da dokaže tvrdnje da je stručni štab Efesa uradio nešto nelegalno ili da napusti Bord glavnih trenera Evrolige.

"Nismo pomislili da uradimo tako nešto nijednog dana tokom naših četiri-pet godina ovdje, niti ćemo. Ako me Šaras bude pozvao, reći ću mu da to dokaže i onda ću da podnesem ostavku odmah. A, ako ne dokaže, onda će ili da se izvini ili će da podnese ostavku u Bordu glavnih trenera Evrolige zbog napada na moje pomoćnike. Uopšte mi se nije svidjelo to od Šarasa. Ali radite s tim šta hoćete, opet ćete da napravite naslove: 'Ergin Ataman ponovo stvara tenziju? Tako vi radite', napao je na kraju trofejni trener i novinare.

Efes je pobjedom popravio skor na 3-5, dok je Barselona porazom pala na 5-3.