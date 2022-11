Jović progovorio o povredi, Pešiću i povratku u Zvezdu: Bilo je kontakta, ali da ne detaljišem...

Stefan Jović je još uvijek bez kluba, ali to neće još dugo biti tako.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i nedavni povratnik u redove reprezentacije Srbije Stefan Jović u intervjuu za "Arena sport" istakao da mu je jako drago što se vratio na teren, a prisjetio se i perioda poslije teške povrede koju je zaradio igrajući za nacionalni tim.

On je naglasio da mu se poslije povrede niko iz nacionalnog tima ili Košarkaškog saveza Srbije nije javio, ali da su sve nakon toga ispravili Svetislav Pešić i Dragan Tarlać.

"U tih nekoliko mjeseci pozvao me je samo Danilo Anđušić. Priznajem, nije mi baš bilo pravo. Teško mi je palo što smo 'pukli' u onim kvalifikacijama za Tokio, a povrh svega borio sam se sa povredom, nisam imao ugovor... Doduše, pozvao me Pešić kada je postavljen za selektora, ali bio sam prilično razočaran. Dragan Tarlać je tada odigrao značajnu ulogu, bio je vrlo korektan u našim kontaktima i riješio sam da nastavim da se odazivam, kada selektor procijeni da sam potreban. Ljetos me nije bilo na Eurobasketu, jer je takav bio dogovor sa Pešićem. Nisam bio fit i obojica smo zaključili da treba da posjetim doktora Johana iz Minhena i da se potom potpuno oporavim i regenerišem. To sam i uradio i evo, sada sam ponovo tu", rekao je Stefan Jović za "Arena sport".

Dugo je povezivan sa povratkom u Crvenu zvezdu, a sada kada kaže da je blizu potpisa za jedan evrokupaški tim otkrio je zašto nije potpisao za crveno-bijele.

"Bilo je kontakta, ušli smo u priču, ali, najjednostavnije rečeno, nismo se dogovorili i ne bih dalje detaljisao. Zvezdi, naravno, želim sve najbolje. Vidim da je sa novim trenerom stigla i neka nova energija i naravno da im želim da krenu ka ispunjenju svojih ciljeva", naglasio je on.

(MONDO)