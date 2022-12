Čudesan meč Jokića, umalo pao rekord Peđe Stojakovića! Nikolu saigrači ostavili na cjedilu

Srpski as odigrao spektakularno u Nju Orleansu, ali ostao bez pomoći ostatka tima.

Nikola Jokić ubacio je 32 poena, podijelio devet asistencija i uhvatio 16 skokova za Denver u porazu od Nju Orleans Pelikansa u gostima - 106:121 (31:27, 29:32, 21:28, 25:34). Iako je do poluvremena Srbin ubacio čak 21 i iako je zahvaljujući njemu tim Majka Melouna vodio 30:16 u uvodnom dijelu meča, ni učinak sjajnog Somborca ni odličan ulazak u meč nisu bili dovoljni da Nagetsi ostvare 15. pobjedu ove sezone.

Dok su domaći navijači na kraju utakmice skandirali "Hoze, Hoze" i tako odali priznanje svom ljubimcu, Portorikancu Hozeu Alvaradu, Nju Orleans je slavio pobjedu koju je ostvario odigravši mnogo bolje drugo poluvrijeme (62:46 za domaće). Jokić je ostao bez podrške saigrača, jer je plejmejkeru Džamalu Mareju bilo potrebno čak 17 šuteva da ubaci 18 poena, dok su bek Kentevijus Kaldvel-Poup i krilo Vlatko Čančar šutirali trojke 0/4. Uz jako loše timske procente sa distance (8/31) i čak 19 izgubljenih lopti, Denveru ni najbolji košarkaš svijeta nije bio dovoljan da izbjegne drugi poraz u manje od 48 sati, jer je prije dvije večeri pao u Atlanti, u povratničkom meču Bogdana Bogdanovića poslije duge pauze.

U nedjeljnom večernjem terminu prema našem vremenu, ovdašnja publika je u prenosu vidjela spektakl Hozea Alvarada, koji je oborio rekord karijere sa 38 ubačenih poena i čak osam pogođenih trojki. Sa njim na čelu, domaćin je ostvario četvrtu uzastopnu pobjedu, a odlično su odigrali i Zajon Vilijamson sa 25 poena, Jonas Valančunas sa 13 i Vili Ergangomez, koji je ubacio 12, uz osam skokova. Takođe, jako važne poene postigao je i mladi krilni košarkaš Trej Marfi, koji je uzastopnim zakucavanjima dao ogroman impuls Pelikansima dok su "otimali" vođstvo i inicijativu favoritu. Nju Orleans je već četiri utakmice bez Brendona Ingrama, ali je i pored toga ostvario čak devet pobjeda u posljednjih 11 utakmica, čime su vjerovatno prevazišli mnoga očekivanja - uostalom, kao i Alvarado u noći koju će zauvijek pamtiti.

KO JE HOZE ALVARADO?

On je plejmejker rođen u Njujorku 1998. godine i imao je neobičan košarkaški put, jer je četiri godine proveo na koledžu Džordžija Tek, a onda je 2021. izašao na NBA draft i nije bio odabran. Međutim, izborio se za dvosmjerni ugovor u Nju Orleansu, a preko razvojnog tima u martu 2022. došao do četvorogodišnjeg standardnog ugovora. U nedjeljnoj pobjedi protiv Denvera umalo je srušio rekord Peđe Stojakovića, jedinog igrača u istoriji Pelikana koji je uspio da u jednoj utakmici ubacio više od 35 poena i da pritom postigne 10 trojki. Stojaković je to uspio tako što je u jednom meču ubacio 36 i uz to čak 10 trojki.

