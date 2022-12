Neka podrže Partizan i poštuju Crvenu zvezdu! Apel Željka Obradovića Grobarima: Cijela Evropa će gledati...

Trener Partizana uputio poziv navijačima da navijaju sportski u derbiju. "Neka bodre moj tim i poštuju ekipu Zvezde"

KK Partizan u četvrtak dočekuje Crvenu zvezdu u prvom evroligaškom "vječitom" derbiju, a trener crno-bijelih Željko Obradović rekao je da mu je drago zbog toga što će srpski klubovi imati evropski duel. I to samo desetak dana nakon "jadranskog".

"Izuzetno smo srećni i zadovoljni zato što ćemo imati u Beogradu tu utakmicu Evrolige, prvu u istoriji između Partizana i Crvene zvezde. Igramo protiv tima sa kojim smo igrali prije desetak dana. Analizirali smo tu utakmicu i znamo da je Zvezda u seriji izvanrednih rezultata i igara i znamo da nam neće biti laka utakmica. Naravno da vjerujemo u svoje mogućnosti i u to da možemo da odigramo otprilike dobro koliko smo igrali u većem dijelu te utakmice. Naravno, očekujemo i da Arena ponovo bude puna".

Partizanov trener uputio je još jedan apel navijačima da sportski podrže njegov tim, da poštuju ekipu Crvene zvezde i da pošalju lijepu sliku iz izvjesno pune Štark arene.

"Želim da iskoristim ovu priliku da još jednom pozovem navijače Partizana da podrže ekipu onako kako su to radili i tokom cijele sezone. Zaista nas čine veoma ponosnim na to. Gdje god smo igrali ove godine imali smo naše navijače sa nama, ali ovdje u Areni je nešto specijalno i znamo sam da će biti ispunjeno do posljednjeg mjesta. Međutim, zaista bih želio da apelujem na navijače Partizana da urade sve da ta utakmica prođe na najbolji mogući način i da poslije utakmice svi pričamo samo i isključivo o košarci. Znači, da navijaju i da bodre moj tim, da nam pomognu, ali uz veliko poštovanje prema ekipi Crvene zvezde i da svi ljudi koji dolaze sa strane i koji će biti na ovoj utakmici, a gledaće je cijela Evropa, vide lijepu sliku iz Beograda. I da pričaju o lijepom ambijentu i o prvoj utakmici dva beogradska kluba u Evroligi", rekao je Obradović.

On je tom apelu dodao još jednu poruku: "Želimo da naši navijači shvate, da ne padne nijedan papir, da sve bude fer i sportski, da se svi osjećaju prijatno. Ja sam dobio poziv i doći će mi prijatelji iz cijele bivše Jugoslavije, iz različitih republika, i doći će mi ljudi sa strane, iz Turske, Španije, italije. Zainteresovani su da vide utakmicu Partizan – Zvezda i vjerovatno da je to razlog što svi prepoznaju da će to biti dobra košarka predstava, ali i atmosfera koju navijači Partizana prave".

Duel Partizana i Crvene zvezde biće odigran u četvrtak od 20.30 časova, a u najavi tog meča objavljen je niz saopštenja o tome da gostujućim navijačima neće biti dopušten ulazak. Partizan u derbi ulazi sa skorom 4-7, a Zvezda sa 5-6.

