FIBA mijenja pravila - HRVATSKA IDE NA OLIMPIJSKE IGRE? Otkriven novi sistem takmičenja, ovo su DETALJI!

Kako stvari stoje FIBA sprema novi sistem kvalifikacija koji će dati šansu Hrvatskoj da ode u Pariz 2024. godine.

Izvor: Profimedia

Hrvatska je ostala bez šansi da se plasira na Svjetsko prvenstvo porazom od Finske i time je izgubila šansu da bude dio Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Međutim, sada je došlo do promjene, pošto FIBA ima novi sistem kvalifikacija za takmičenje u Francuskoj i tamo će biti mjesta i za Hrvate. Potrebno je da prođu pretkvalifikacije i da na taj način izbore mjesto na planetarnom takmičenju.

Ovu informaciju potvrdio je tamošnji košarkaški savez koji je dao obrazloženje cijele situacije. Kako stvari stoje oni će igrati na turniru u pretkvalifikacijama i tako će imati priliku da obezbijede mjesto u Parizu.

"Odbor FIBA donio je odluku o takmičenjima i datumima pretkvalifikacija za Olimpijske igre, a to daje nadu da možemo da izborimo odlazak na to takmičenje. U Evropi će se igrati dva turnira sa po osam ekipa, a samo pobjednici osvajaju mjesto na kvalifikacionom turniru za Igre. Dakle, u pretkvalifikacijama će se boriti 16 evropskih zemalja, a samo dvije će sanjati olimpijski san", navodi se na početku saopštenja.

Potom se dodatno objašnjavaju pravila. "Osim 12 reprezentacija iz drugog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a ko je se na to takmičenje neće plasirati, u pretkvlaifikacije za Igre idu i tri pobjednika grupa pretkvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2025. godine, ali i sljedeća najbolja ekipa prema rang listi FIBA, a to su Poljska, Rusija (koja trenutno nema pravo nastupa) i Hrvatska. Poljska će izgledno biti prva u grupi za EP, tako da je Hrvatska nadomak olimpijskih pretkvalifikacija, kao najbolja po FIBA rangu poslije Poljaka. U 2023. godini imamo mečeve sa Švajcarskom i Austrijom, pa je to mjesto u olimpijskim pretkvalifikacija opipljivo.To je prvi put da se pretkvalifikacije igraju, a datumi za ovo takmičenje su od 12. do 20. oktobra 2023. godine", zaključuje se u saopštenju.