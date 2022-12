Zvezda će dovesti i KRISTIJANA RONALDA! Hrvat se oglasio zbog pojačanja crveno-bijelih, pa dobio ODGOVOR navijača!

Miro Bilan pisao je na društvenim mrežama zbog pojačanja Crvene zvezde, pa je izazvao gnijev navijača.

Izvor: Anadolia/Serhat Çağdaş/MN Press

Crvena zvezda će dovesti i Kristijana Ronalda. To je poruka koju je hrvatski košarkaš Miro Bilan (33) ostavio na društvenim mrežama zbog spekulacija oko novih pojačanja crveno-bijelih košarkaša. Prokomentarisao je spekulacije italijanskog novinara oko interesovanja srpskog kluba za Ahilea Polonaru (31).

Na tu poruku je ostavio komentar, koji je izazvao gnijev navijača srpskog tima. "Kako su krenuli, do kraja prelaznog roka uzeće Kristijana Ronalda", napisao je Bilan, košarkaš grčkog Peristerija. Nije dugo trebalo navijačima da se uključe i da mu odgovaraju. "Bitno da tebe nećemo". "Da li ti je krivo?", "Smiri se", "Jok, nego ćemo tebe", "On će u fudbalski klub". Bili su to samo neki od odgovora pristalica crveno-bijelih.

Što se Zvezde tiče, klub traži pojačanje prvenstveno na centarskoj poziciji poslije povrede Hasana Martina. Kada je Polonara u pitanju, on je nezadovoljan u Efesu, želi da napusti turski tim i već je s njim kontaktirao Virtus iz Bolonje, kao i Makabi. Inače, on je radio sa Duškom Ivanovićem u Baskoniji.