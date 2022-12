Partizan ima Pantera, Ledeja, Egzuma - ali u Zvezdi je VOĐA REALA: Edin Avdić - Za pojbedu radi SVE, kreće i na Pešića

U najnovijoj epizodi podkasta "Šesta lična" Edin Avdić govorio je o Fakundu Kampacu, novom plejmejkeru Crvene zvezde.

Izvor: MN Press/MONDO

Fakundo Kampaco došao je u Zvezdu u bombastičnom transferu i čeka da bude registrovan za najjače takmičenje, jer crveno-bijelima još nije skinuta evroligaška zabrana. Za to vrijeme, poznato je da će Argentinac debitovati u nedjelju protiv Borca iz Čačka u meču ABA lige, a komentator TV Arena sport i koautor MONDO podkasta "Šesta lična" Edin Avdić govorio je o tom potpisu koji je zatresao i Evropu, a ne samo region.

Javljajući se iz Amerike, iz Denvera, Edin je govorio o tome kakav je igrač argentinski plejmejker i šta će donijeti crveno-bijelima:

"Pod jedan, to je najskuplji igrač u istoriji ABA lige, i to lagano. Kao drugo, Kampaco se pojavio na velikoj sceni udaranjem Karmela Entonija u međunožje 2012, poslije čega su utrčali svi igrači da ga biju. Ovdje su ti potezi osuđujuća presuda u startu. On je igrač koji je bio i ovdje u Denveru, ali jednostavno - drugačija je NBA liga, on nema šut, ima 178 centimetara. Jeste on izuzetan atleta, ali atleta njegovog nivoa ovdje ima za izvoz. Svi znamo šta je uradio u Realu, šta u reprezentaciji Argentine. Spreman je da uradi sve za pobjedu", rekao je Avdić.

Kampaco je šest godina bio član Reala (2014-2020), poslije čega se preselio u Ameriku kao dvostruki osvajač Evrolige, trostruki prvak Španije, dvostruki osvajač "Kupa kralja"...

"Sjećam se derbija u Barseloni, Barselona - Real, kad je Pešić bio trener. Kampaco se maltene u prvom poluvremenu posvađao sa Pešićem, s ovim, s onim... Zamjerio mu Pešić nešto, a on mu odmah odgovara, nema tu ono 'stariji čovjek, trofejni trener'. Spreman je na sve za pobjedu, ogromno je pojačanje", dodao je on.

Edin pamti i Kampacovu epizodu u Mursiji, od 2015. do 2017. godine.

"Taj je u Mursiji kidao, kad je bio problem sa pasošem jer je Real bio traljav oko administracije, pa je morao tamo na posudbu. I tamo je razvaljivao. Bio je izabran jedne godine za najatraktivnijeg igrača Endesa lige sa 178 centimetara. Njegova dodavanja, potezi, anticipacija... na kraju, ne pamtiš ga po dobrom ni na Svjetskom prvenstvu u Kini, gde je apsolutno nadigrao sve bekove reprezentacije Srbije. U velikoj razlici je to bilo u njegovu korist - asistencije, poeni, sve".

Kako će izgledati Zvezdina spoljna linija Vildoza, Nedović, Kampaco?

"Trebalo bi očekivati da Zvezda povuče još neki potez. I Kampaco ima taj mentalitet igrača koji će da grize, Vildoza isto. Sad imaš igrača koji je bio jedan od najbitnijih u Realovoj tituli evropskog šampiona. On je napravio vjerovatno kiks, imao je ogromno obeštećenje za odlazak u NBA iz Reala i žarko je želio da se tamo dokaže, nije uspio i onda ti ostane kofer para koji moraš da daš Realu. Ozbiljan kofer. Već će tu nešto da urade, a njegovo obeštećenje bilo je sumanuto i ni mnogo bolji igrači od Kampaca nisu plaćali toliko. U svakom slučaju, ovo Zvezdu stavlja u red prvog favorita za osvajanje ABA lige, bez ikakve dileme".

Edin se ukratko osvrnuo i na to da i Partizan ima asove u svom timu, ali da je Kampaco ipak bez dileme odmah postao prva zvijezda lige.

"Vidi, Panter ima svoje kvalitete, Ledej ima svoje kvalitete, Egzum je bio peti 'pik' NBA drafta, Nanijeli je bio bitan igrač u mnogim klasnim evropskim ekipama, ali Kampaco je u jednom trenutku uz Dončića bio najbolji igrač Real Madrida. REAL MADRIDA. Je l' tako?"

Miloš Jovanović je primijetio da bi njegov povratak mogao da se poredi sa NBA "lokautom" iz 2011. godine, kada se Nikola Peković nakratko vratio u Partizan. "Da, samo si Pekovića imao privremeno, a on je tu do kraja sezone. Ne znam sa čime ovo da uporediš. Peković je odličan primjer. Da sad Riki Rubio dođe da igra ABA ligu?", zaključio je Avdić. Poslušajte najnoviju epizodu "Šeste lične":