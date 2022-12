"Gledao sam Zvezdu i naježio se kad sam to čuo"! Fakundo Kampaco obukao crveno-bijelo, obradovao se i Luka Dončić!

Fakundo Kampaco zadužio je opremu Crvene zvezde i prvi put se obratio javnosti kao njen plejmejker.

Naravno, u Zvezdi ga je dočekao Luka Vildoza. "Pričao sam sa njim malo prije dogovora sa Zvezdom i mnogo poslije toga. On je jedan od razloga zašto sam ovdje. Veoma mi je važno da imam prijatelje ovdje", objasnio je plejmejker Argentine.

Jedno ga je posebno dirnulo dok je gledao utakmicu Crvene zvezde - skandiranje navijača "Argentina, Argentina", na jednoj evroligaškoj utakmici. Bilo je ludo. Kad sam to vidio, naježio sam se. Bilo je nevjerovatno. Mislim da je to bilo zbog fudbala, zbog toga što je Luka radio ovdje... Srećan je ovdje, igra na visokom nivou i ljudi su srećni".

Argentinac je bio upitan i za svoje pregovore sa Real Madridom, koji nije izjednačio Zvezdinu ponudu za njega, čime su se stekli uslovi da srpski klub dovede jedno od najvećih pojačanja u istoriji. "Nisam direktno pričao sa njima, to je radio moj agent. Menadžer mi je pomogao da se vratim u Evropu, da potpišem i zahvalan sam im na pomoći... Nadam se da ću ostati. Potpisao sam i za sljedeću sezonu, pa bih volio da ostanem", dodao je on.

Naravno, ispratio je trijumf Argentine na Svjetskom prvenstvu. "Nisam mogao da mnogo slavim, jer sam imao tog dana ljekarski test, morao sam rano da ustanem, pa nisam stigao. Ludo je to. Tako sam srećan zbog toga, fudbal je toliko važan Argentincima... Gledao sam meč sa Lukom".

Da li zna navijački hit "Mućaćos"? Naravno! "Mućaćos? Ne znam sve riječi, ali rado pjevam", nasmijao se Kampaco.

