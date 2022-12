TIM IZ DUBAIJA U LIGI SA ZVEZDOM I PARTIZANOM? POSTOJI IDEJA! Nebojša Čović: Znam da bi se neki protivili...

Prema riječima predsjednika Crvene zvezde, u doglednoj budućnosti u regionalnom takmičenju mogao bi da nastupi i tim iz Dubaija.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović govorio je na konferenciji za novinare u ponedjeljak o finansijama i o planovima kluba. Takođe, govorio je i o takmičenjima u kojima Zvezda učestvuje - Evroligi i ABA ligi i ideji rukovodstava tih liga da se "šire" i ka Dubaiju. Dok je već pominjana mogućnost da se Evroliga proširi prema Aziji, u beogradskom hotelu "Kraun plaza" u ponedjeljak se prvi put se čulo da bi i regionalno takmičenje moglo da "dobaci" do Dubaija.

"Postoji i ideja da se Dubai pridruži i ABA ligi, što mislim da bi bilo vrlo interesantno. Znam da bi se neki protivili, ali morate da shvatite da vrijeme u kojem funkcionišemo i u kojem se generalno nalazi sport je vrijeme velike komercijalizacije", rekao je predsjednik Crvene zvezde.

"Srbija treba da se preispita da li bi naša liga trebalo da bude profesionalna liga, o čemu pričam godinama, ali u profesionalnoj ligi nema amaterskih klubova, već su svi profesionalni. Tačno je da ima mala komplikacija, kako bi iz naše lige otišli u Evropu, ali budimo strpljivi i možda se i tu nađe određeni prostor", rekao je Nebojša Čović.

Govoreći o zaposlenima u klubovima, rekao je da je to čitava privredna grana i da se zbog toga sport mora posmatrati kao veliko tržište i potpuno komercijalizovano.

"Uzmite samo za primjer koliko je ljudi zaposleno, a svaki naš igrač i trener ima ugovor o radu, penziono, invalidsko, tu su doprinosi, plus ugovori o naknadi, koji idu sa nekom drugom, nižom poreskom stopom. Za druge klubove pozivam vas da provjerite, da li je tamo povezan radni staž zaposlenima. Kad pogledate uz to menadžmente u klubovima, to su sve zaposleni ljudi, koliko je pratećeg osoblja - fizioterapeuta, kondicionih trenera, doktora... Kad bi se sve to sabralo u Srbiji, bilo bi to nekoliko desetina hiljada zaposlenih, a to je već privredna grana", dodao je predsjednik Zvezde.

