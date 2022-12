Argentinske zastave, Zvezdina publika - OVO JE LUDO! Fakundo Kampaco se oglasio: Nisam to očekivao, neka ih bude još!

Fakundo Kampaco oduševljen debijem za Crvenu zvezdu protiv Borca iz Čačka

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Fakundo Kampaco debitovao je za Crvenu zvezdu protiv Borca iz Čačka i njegov nastup ispunio je tribine "Pionira" u neobičnom terminu - u nedjelju od 14.30 časova. Poslije utakmice, Argentinac je priznao da je osjetio blagu nervozu kad je meč krenuo.

"Bio sam nervozan na početku, uzbuđen. Probudio sam se jutros i samo sam htio da igram. Pokušao sam da dam energiju i dobre odluke ekipi. Srećan sam", rekao je on novinarina nakon meča.

Bivši as Reala je u povratničkoj utakmici u evropskoj košarci dočekan aplauzima. Prethodne dvije sezone proveo je u Americi, gdje je bio igrač Denvera i Dalasa. "Bilo je ludo. Nisam očekivao to, veoma sam zahvalan zbog toga. Jedino što mogu da kažem je da ću dati sve od sebe da pomognem ekipi", izjavio je on.

Izvor: MN PRESS

Zbog njega i Luke Vildoze ponovo su širene argentinske zastave po dvorani. "Nadam se da ću vidjeti više zastava. Ludo je. Nisam očekivao sve to. Ljudi će uživati kako igramo, kakvo zajedništvo imamo. Sljedeće nedjelje imamo posebnu utakmicu i siguran sam da će uživati."

Šta mu je Luka Vildoza rekao pred debi? "Rekao mi je samo 'Uživaj, uživaj u navijačima, u igranju ovdje.' Pokušavam to. Čuo sam da su za sat rasprodate karte za Barselonu, Biće ludo u hali, ne mogu da dočekam da to dođe. Nadam se da će nam ta energija dati motivaciju i to bi trebalo dako ristimo da bismo pokušali da pobijedimo."

Da li će to što je igrao za Real biti dodatna motivacija? "Da, mada tokom utakmice se to neće gledati, u svojoj smo dvorani, moramo da pobijedimo, oni su jedan od najboljih timova i ako želimo da ih dobijemo moramo da odigramo energično, skromno."

ODGOVORIO I NA ONO NAJVAŽNIJE

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Za kraj, novinari su ga pitali ono što navijače najviše zanima - da li će moći da nastupi, s obzirom na kaznu Evrolige? "Još ne znam, nadam se", dodao je Kampaco.

Podsjetimo, Crvenoj zvezdi je Evroliga izrekla zabranu registracije igrača 1. decembra i on zbog toga nije mogao da debituje na gostovanju Olimpijakosu, na kojem su crveno-bijeli ostvarili veliku pobjedu.