"To rade normalne ekipe, mene to ne zanima!" Ivanovića pitali za Kampaca, on mu odmah dao zadatak: To mora da pokaže!

Poslije pobjede Crvene zvezde nad Borcem u 12. kolu ABA lige obratio se i trener crveno-bijelih Duško Ivanović koji je pričao o igri svog tima, Fakundu Kampacu i onome što nas sve zanima - da li će Argentinac zaigrati u Evroligi!

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je ubjedljivo savladala Borac na svom terenu u 12. kolu ABA lige, a u centru pažnje svih bio je debi iskusnog argentinskog plejmejkera Fakunda Kampaca u crveno-bijelom dresu. Puna hala je dočekala magiju Argentinca na parketu, a trener Duško Ivanović je poslije meča bio zadovoljan viđenim.

"Utisci su dobri i loši. Dobro smo počeli, ozbiljno shvatili protivnika, ali imali smo pad koncentracije što Zvezda ne može sebi da priušti, zbog toga sam razočaran. Uspjeli smo dobrom odbranom da se vratimo na pravi put. Možemo da pobijedimo, izgubimo, ali moramo uvijek na isti način da igramo", rekao je iskusni crnogorski stručnjak, a potom se dotakao činjenice da su tribine bile pune.

Kako kaže nije to njegova, nego zasluga ovih igrača na terenu, a opuštanje u utakmicama sa manje zvučnim protivnicima ne želi jer neće da ima "normalnu ekipu".

"To je zasluga ovih igrača koji daju sve od sebe, izuzimajući ovih desetak minuta koje je bilo loše. To opuštanje je normalno za normalne ekipe, a ja neću normalnu ekipu. Ova ekipa hoće nešto da osvoji, a ako hoće to, onda nije normalna. Obične, normalne ekipe ne osvajaju trofeje", jasan je bio Ivanović.

Naravno da je tema bio i sam Fakundo Kampaco. On je dao sve od sebe, ali će mu trebati još vremena da se potpuno uklopi sa timom i uđe u pravu formu.

"Vidjeli ste! On je igrač koji ima ime, dokazao je svoj talenat dok je igrao u Madridu, a ono što je bitno za nas je da on to pokaže i ovdje. Večeras osim njegove velike želje, on je veliki profesionalac, vidjelo se da će mu trebati evidentno vremena da postigne pravu formu", istakao je on i na kraju kratko odgovorio na pitanje da li će Kampaco igrati u meču sa Barselonom 30. decembra u Evroligi.

"Klub radi sve u svojoj moći, vidjećemo."