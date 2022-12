Za kraj godine - DERBI POLUSEZONE! U "Boriku" duel neporaženih u Ligi BiH - Borac protiv Širokog

U smiraj godine, ljubitelje košarke u Banjaluci očekuje poslastica.

Pretposljednji dan 2022. godine rezervisan je za košarkaški spektakl u dvorani "Borik" – u derbiju polusezone u Ligi BiH sastaće se dvije neporažene ekipe, Borac i Široki!

I jedna i druga ekipa nakon prvih osam kola imaju isto toliko pobjeda, te je samim tim trener Banjalučana Zoran Kašćelan ovaj duel okarakterisao kao krunu polusezone.

"Samim tim što imamo dobre rezultate i mi i oni, ova utakmica dobija epitet derbija kola. Od starta sezone, već pet mjeseci, nalazimo se u trenažnom procesu i igrajući domaći prvenstvo i ABA 2 ligu, siguran sam da smo ostvarili dobre rezultate. Mogu da kažem i iznad očekivanja, ako se uzme u obzir da je ekipa znatno podmlađena i promijenjena u odnosu na prošlogodišnji sastav. Isto tako, čeka nas dug put i vjerujem da će ova utakmica, koja će biti najzahtjevnija do sad kad je riječ o domaćem prvenstvu, predstavljati pravu uvertiru za ono što nas čeka u januaru, a to je sigurno sjajan događaj u organizaciji našeg kluba, ABA 2 turnir u Boriku."

Na početku ABA 2 lige, Borac je ubjedljivo savladao Širokobriježane (68:95), ali prema riječima crnogorskog stratega, taj meč neće zavarati ekipu.

"Reakcija koju su napravili nakon te utakmice i neke promjene u rosteru su jasno pokazali da su potpuno drugačija ekipa. Sami njihovi rezultati koji su fantastični i koje su ostvarili u posljednje vrijeme su veliki izazov za nas. Vjerjem da ćemo pred domaćom publikom imati šta da pokažemo i da će, prije svega, momci energijom i zalaganjem poslati pravu pozivnicu za ljubitelje košarke u Banjaluci da i na 'balonu', koji se igra krajem januara, bude punija dvorana."

Na početku sezone istaknuto je da je rezultati nisu u prvom planu, već igra. Koliko je Kašćelan zadovoljan tim aspektom?

"To često znaju da budu fraze i neka alibi priča unaprijed, ali stvarno je tako. Na kraju krajeva, i moj dolazak ovdje vezan je za rad sa mladim igračima i njihov razvoj. Jedno bez drugog teško može da ide, ali nerijetko jedno isključuje drugo. Moram da budem zadovoljan jer je napredak mladih igrača evidentan, a poklopilo se da su i rezultati sjajni. Treba biti realan i reći da smo uz sve te pobjede koje smo ostvarili mogli nekoliko utakmica i da izgubimo, ali to neće mijenjati naš put. Nećemo da bježimo od bilo koje prilike koja nam se eventualno ukaže da napravimo rezultatski iskorak. Prihvatićemo je, na kraju krajeva na našem treningu je pritisak prisutan svakodnevno nezavisno od rezultata koje imamo. Mislim da je mnogo važnije i za Borac i za Banjaluku i za te mlade igrače da se oni prije svega pripreme za seniorsku košarku i da benefiti budu mnogo veći nego što će biti rezultat u datom momentu."

Duel sa Širokobriježanima predstavlja pravu uvertiru za teške utakmica koje Banjalučane očekuju, prije svega, na banjalučkom turniri drugorazrednog jadranskog takmičenja.

"Ne želim unaprijed ekipi da dajem alibi, ali stvarno i Krka i Zlatibor i ova utakmica protiv Širokog, to su najbolje ekipe u regionu. Uz dužno poštovanje prema ostalim ekipama, izuzev Sutjeske i Heliosa, mi nismo do sad imali susrete protiv najjačih ekipa. Naša mlada ekipa je talentovana, moram da ih pohvalim da su vrijedni i posvećeni i da imaju potencijal koji treba da se razvija. Za koliko će to biti dovoljno – vrijeme će pokazati, zato se i radujem da prije ABA 2 turnira imamo tešku utakmicu na domaćem terenu, da i oni malo osjete tu vrstu pritiska koju do sada nismo imali."

Trener Borca istakao je da su pred ekipu u ovoj sezoni postavljeni jasni zadaci.

"Moraju da budu borbeni, agresivni. Često se našalim i sa strancem Martinom (Džarod, op.a.), 'Da li ti je neko preveo šta znači Borac?' Znači fajter, moraš da budeš fajter, to je prvo i osnovno. Rebec, kao jedan od starijih igrača, Gavrić i par njih koji su tu pokazuju primjer kojim putem treba da se ide. Puno je igrača koji nisu igrali seniorsku košarku, a kad to kažem, mislim na ozbiljniji nivo. Neću da pričam da su liga BiH i ABA 2 najozbiljniji mogući nivo, ali u odnosu na mlađe kategorije, to je ipak ogroman iskorak i treba da budemo strpljivi. Neki igrači reaguju brže i mnogo lakše se adaptiraju na to, i na sami pritisak i na intenzitet igre. To je taj filter koji će se napraviti na kraju, ko prođe te testove biće spreman za viši nivo, bez sumnje."

Velike probleme ekipi u decembru pravio je mali broj termina za treninge zbog održavanja turnira u malom fudbalu.

"Mnogo nam je remetilo, u decembru praktično nismo imali treninga. Pohvalio bih ljude iz Borika, fantastični su za saradnju, ali tu problemi su tradicionalni. Sreća u nesreći je da smo imali puno utakmica, tako da fizički nismo ni bili puno u Banjaluci, ali radujem se da ćemo u januaru moći mnogo više da treniramo i da ćemo moći da napravimo dobru pripremu za taj 'balon'. Ne bih predaleko išao, prvo treba da sutra vidimo reakciju. Na kraju krajeva, volio bih da momci dobiju nagradu, da dvorana bude ispunjenija, da dobiju vjetar u leđa jer ima dosta toga da se pokaže i mimo tabele."

Sa 29 godina, Jan Rebec najstariji je u ekipi i očekuje se da bude predvodnik ekipe kako na sutrašnjem duelu, tako i do kraja sezone.

"Očekuje nas teška utakmica jer mislim da se radi o mnogo drugačijem timu nego na početku sezone zato što su promijenili jezgro ekipe, tu najviše mislim na Bašića i Kraljevića. Zamijenili su ih novim plejem koji se više uklopio u njihov tim, sad igraju bržu košarku i mislim da moramo odgovoriti čvrstom odbranom na njihov stil igre."

Rebecu je ovo prvi angažman van Slovenije, a utisci su, kako i sam priznaje, odlični.

"Ovo je prvi put da imam ovako veliku ulogu. Najstariji sam u timu i ja treba da se prilagodim tome. Radim svaki dan što najbolje mogu, da napravimo neki rezultat na kraju čemu i težimo, i kao tim i svaki posebno. Do sada sam se dobro prilagodio, sviđa mi se i tim, i stručni štab, i grad. Bolje ne bih mogao da poželim za prvi put u inostranstvu i nadam se da ćemo ovako nastaviti, da pobijedimo još nekog dobrog protivnika, dobijemo tu 'hranu' za treninge i još bolji rad i nadam se da će sve biti dobro", rekao je Rebec, koji je uporedio bh. ligu sa slovenačkom.

"Izdvojio bih duga i teška gostovanja, svaki meč vani je kao da igraš protiv prvog na tabeli. Stvarno je teško igrati, treba biti fokusiran od početka utakmice, dobro se pripremiti. Svaku utakmicu treba ozbiljno shvatiti ako hoćeš da pobijediš i mislim da je tu glavna razlika."