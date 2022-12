Novac predviđen banjalučkim sportskim organizacijama ide za izgradnju mosta u Docu: Da nije smiješno bilo bi tužno!

Na udaru amandmana, na rebalans bužeta grada Banjaluka, našle su se i sportske organizacije. O tome je za naš portal govorio direktor košarkaške Akademije KK Borac Aranđelo Mišan.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković optužio je danas skupštinsku većinu ovog grada da amandmanima pravi finansijski i ekonomski udar na Banjaluku.

Prema riječima Stanivukovića radi se o amandmanima na rebalans budžeta grada Banjaluka koji iznose 15,5 miliona KM.

Naravno, sve ovo nije zaobišlo ni sportske kolektive u gradu na Vrbasu. Naime, rebalansom budžeta sportskim koletivima je "grantom-programske aktivnosti sportskih organizacija" predviđeno povećanje izdavanja za sport od 500 hiljada KM.

Međutim, amandmanom 15 skupštinska većina traži da se ova sredstva umanje za 200 hiljada KM te da se ista prebace za izgradnju saobraćajnica i puteva – konkretno u ovom slučaju za izgradnju mosta u Docu.

Tim povodom smo razgovarali sa direktorom Košarkaške Akademije KK Borac Aranđelom Mišanom koji ističe kako je ovo umanjenje od 200 hiljada KM poražavajuće.

"Poražavajuća činjenica da je Banjaluka ubjedljivo na posljednjem mjestu kada su u pitanju procentualna izdavanja za sport u odnosu na izdavanja svih većih gradova na teritoriji bivše Jugoslavije. Sa 0,6 odsto od ukupnog budžeta, Banjaluka je ubjedljivo na začelju. Sa ovih 300 hiljada to je malo više, ali i dalje smo na začelju. Svi se dičimo kako je Banjaluka grad sporta, svima su nam puna usta toga - Banjaluka grad sporta, Marijan Beneš, Borac, Kup maršala Tita… To je jedan dio priče, ali poražavajuće da je i tih 200 hiljada umanjeno", rekao je Mišan za Mondo.

Mišan kao još jedan problem ističe i nepostojanje funkcionalne dvorane u gradu na Vrbasu.

"S druge strane, bruka i sramota je da Banjaluka nije dobila odgovarajuću dvoranu. Gradiška je dobila jednu lijepu dvoranu za kojom Banjaluka vapi. Pedeset godina nismo dobili dvoranu koja na nešto liči. Borik je star koliko sam i ja, a to je 48 godina. To je sramota svih nas, nema veze da li se radi o vladajućim strukturama ili ne, prijeratnim i poslijeratnim, doslovno sramota svih nas", rekao je on i dodao:

"Vi imate situaciju da dođe Halid Muslimović i pravi koncert, treba i tog, ali mi sad moramo pomjerati pripremu za utakmice Druge ABA lige, Premijer lige i 1 lige Republike Srpske koju igraju naši juniori. Borac mora ići u Laktaše, Gradišku i Čelinac zato što nemamo dvorane. I ne samo košarkakški klubovi, nego i svi ostali klubovi koji su vezani za dvoranski sport. U Gradišci imate dobar primjer multifunkcionalne dvorane, sa dva terena kaskadno postavljena, zaista fantastično. Nije dvorana tolika investicija, ali zaista bruka i sramota. Dvorana u Kampusu napravljena, ali nema parketa i ne može se igrati Premijer liga. Da nije tužno, bilo bi smiješno", zaključio je Aranđel Mišan u razgovoru za naš portal.

Postavlja se pitanje kako će se sredstva rebalansa namijenjena za most u Docu potrošiti do 31. decembra, kome će biti isplaćena i da li će ova sredstva zapravo ostati neutrošena.