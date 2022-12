Stanivuković ogorčen: SNSD u Banjaluci ruši dogovor s Vladom RS o gradnji dvorane za Đokovićev turnir

Gradonačelnik Draško Stanivuković optužio je danas odborničku većinu predvođenu SNSD-om u Skupštini grada da amandmanima pravi finansijski i ekonomski udar na Banjaluku.

Izvor: Grad Banjaluka

Kao ilustraciju na koji način amandani utiču na Grad Banjaluku, Stanivuković je naveo projekat gradnje teniske dvorane za turnir Srpska open koji se naredne godine seli iz Beograda u Banjaluku.

"Kada sam razgovaro sa predsjednikom Vlade Republike Srpske kazao sam da ćemo podržati gradnju teniske dvorane u Parku „Mladen Stojanović“, ali da tražimo da nam se ne diraju naši prihodi i u tom slučaju odvojićemo pet miliona KM. Nažalost, ako ovako stvari ostanu, uz našu najveću želju i htijenje koje imamo i pokazujemo, Grad Banjaluka ne može da učestvuje. Došli smo u paradoks da ja hoću, a skupštinska većina neće", kazao je Stanivuković.

Kaže da je većina išla do te mjere da niti jedan jedini projekat koji je predložila administracija nije ostavljen.

"Svaki naš projekat su izopštili, kao da uopšte nije bitan. Radi se o amandmanima koji iznose 15,5 miliona KM, što je dosadašnji maksimum. Ovi amandamni su njihov lični odraz mržnje prema meni, a samim tim i prema Banjalucu i njenim građanima. Sveteći se meni, uništavaju sve pred sobom", kazao je gradonačelnik na današnoj vanrednoj konferenciji za novinare.

Stanivuković je optužio odbornike većinske koalicije da ih ne interesuje nijedan prihod ovog grada, odnosno da je porez na nepokretnost je sveden na minimum.

"Skinuli su sredstva predviđena za isplate po obavezujućim presudama, i to onih zaduženja koja su napravili prethodni direktori i prethodna gradska administracija. Time su pokazali elementarno neznanje. Takođe, ono što zaprepašćuje jeste da su skinuli i sredstva za nabavku goriva za potrebe funkcionisanja Civilne zaštite i vatrogasaca", naglasio je on.

Prema njegovim riječima, sredstva su skinuli i sa stavki za održavanje higijene u gradu i za održavanje puteva.

"Novac su stavili samo na sve ustanove kojima upravljaju njihovi direktori. Nijedan projekat gradske administracije nije podržan, poput vidikovca na Banj brdu, FK Naprijed za završetak stadiona, urbanih tržnica, šetališta u Česmi, podzemnih kontejnera, reciklažnih dvorišta, a sredstva su skinuli i sa obilježavanja božićnih i novogodišnjih praznika, Dana Republike Srpske, Dana grada i drugih manifestacija. Dakle, nemamo sredstva da isplatimo izvođače za obilježavanje Nove godine, ali i ni za Dan Republike", kazao je on.

Kako je naveo, iz rebalansa su prebacili sredstva za most u Docu.

"Stavili su 2,3 miliona KM za most u Docu, ali rebalans morate potrošiti do 31. decembra i kome da ih isplatimo kada ništa još nije urađano. Takođe, traže da se isplate sredstva Elektroprivredi, Studentskom domu, ali to kada radimo treba da radi Grad a ne da prebacujemo republičkim ustanovama . Ovi su amndmani tri puta ogri od svih prethodnih", naveo je gradonačelnik.

Sastanak, dogovor ili blokada

Naveo je da su skinuta i sredstva za održavanje informacionog sistema i softvera Gradske uprave.

"Biću potpuno odgovoran i pozvati još jednom na sastanak sve odbornike u Skupštini Grada, šefove klubova, predsjednike gradskih odbora pozovem na razgovor u Gradsku upravu sutra u 9.00 časova. Svjestan sam da ne može biti sve ijedan projekat koji sam zamislio, ali ne može ni ovako da se skine sve ijedan. Banjaluci se ne smije oduzimati ono što je njeno. Pozivam da se u tom prvacu pokuša iznaći rješenje", rekao je gradonačelnik.

Stanivuković kaže da će, ukoliko ne bude dogovora, u četvrtak na dan sjednice pozvati sve vatrogasce, radnike Akvane, korisnike Gradskog olimpijskog bazena i druge da dođu da izraze svoje nezadovoljstvo protestom.