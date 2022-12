Hrvatska ostaje BEZ KAPITENA? Ne može da preboli jedan poraz, ali legenda na klupi možda promijeni stvari!

Vuče nacionalni tim Bojan Bogdanović, ali Hrvati redom ređaju neuspjehe.

Hrvatska bi mogla da ostane bez kapitena i najboljeg igrača! Nakon još jednog brodoloma košarkaša ove selekcije lider generacije Bojan Bogdanović razmišlja o završetku reprezentativne karijere. Iskusni 33-godišnjak blista u NBA, ali jednostavno reprezentaciji ne ide.

Ispali su Hrvati od Finske u osmini finala Eurobasketa, a i dan-danas Bogdanovića taj meč muči. "Mislim da je tu utakmicu rijetko ko pogledao više puta nego sam ja pogledao od tada...', rekao je za hrvatske medije.

Kao i Srbija, Hrvatska je na Eurobasketu punom iznenađenja po mnogima prerano završila takmičenje, ali neki problemi koje Hrvati ne rešavaju su se opet ispriječili...

"Bila je velika šansa. Prvenstvo je ispalo takvo da su iznenađenja bila velika i nekako smo i mi osjećali da možemo da uđemo u to. Imali smo dobar žrijeb. Finska, pa Španija, kasniji prvak, a opet malo je ko očekivao. Evo, i Poljska je završila među četiri. Međutim, opet, nije to bio slučaj za nas, nije niti prvi put da nam se to dogodilo. I šta sam mogao izvući kao zaključak? Lako je biti pametan nakon bitke, naš je zajednički problem taj što mi dugi niz godina ne možemo odgonetnuti naše probleme..."

Mislio je da njegov tim može mnogo, ali sada nije siguran da može da nastavi da se takmiči sa nacionalnim timom..

"Ne znam šta bih rekao. Rekao sam da je to i dok je još trajao Eurobasket. Ne znam, otkako se završilo niko sa mnom nije razgovarao. Ne znam", iskren je bio Bogdanović, a onda se dotakao i angažmana Ace Petrovića koji je privremeno preuzeo nacionalni tim:

"Aco je veliki entuzijasta i takvi nam ljudi nedostaju, na bilo kojoj poziciji. Uvijek sam njim imao odličan odnos, biće tako i dalje. Aci sve najbolje', završio je Bogdanović.

