"Da je Boban to uradio ne bih krenuo na njega!" NBA superstar htio da se tuče pa priznao - na Srbina nikada! (VIDEO)

Demar Derouzan je napao Grejsona Alena, a da je isto to uradio Boban ostao bi miran.

Izvor: Twitter/@NBCSBulls/Profimedia

Zaigrao je Boban Marjanović protiv Dalasa prvi put otkako je otišao u Hjuston iz Maveriksa i dobio ovacije, a veče prije te utakmice bio je tema i to ne svojom krivicom! U danu kada smo vidjeli veliku tuču na utakmici Orlanda i Detroita, vidjeli smo i još jedan nesportski potez Grejsona Alena!

Krilni košarkaš Milvoki Baksa je prilikom izlaska iz bloka naletio na Demara Derouzana iz Čikaga i oborio ga u prvi red tribina koji je u NBA odmah pored terena. To je izuzetno naljutilo zvijezdu Bulsa! Derouzan je poletio ka Alenu, dobacio mu je nekoliko psovki i htio je da se tuče, a kasnije je u izjavi povodom ove situacije pomenuo gorostasnog centra iz Boljevca:

"U pitanju je njegova prošlost i to što je to radio i ranije. Da je u pitanju Boban ništa ne bih uradio. Ali sa njim nisam znao da li je to uradio namjerno i šta se desilo, Samo sam osjetio da je nepotrebno, to je to", rekao je Derouzan. Pogledajte ovaj incident:

Na kraju je Čikago dobio ovaj meč 119:113 nakon produžetka, a susret je bio spektakularan. Sa jedne strane Derouzan je ubacio 42 poena uz 10 skokova i 5 asistencija, a sa druge je Janis Adetokumbo imao 45 poena uz 22 skoka i 7 asistencija. Ipak na kraju su Bulsi uspjeli da pobijede i nastavili su da se penju na tabeli poslije jako lošeg starta sezone.

