GAZIO SAM LINIJU? I poslije kako da ne zvižde sudijama... Nevjerovatna izjava Mirotića: Šokiran sam, iskreno!

Ne pamti se kada je košarkaš tako otvoreno priznao da mu je sudijska odluka išla u korist, kao što je to večeras učinio Nikola Mirotić.

Barselona je poslije nevjerovatnog preokreta pobijedila Crvenu zvezdu u hali "Aleksandar Nikolić" (99:94), a ključni potez napravio je Nikola Mirotić. Najplaćeniji igrač Evrolige postigao je trojku u posljednjoj sekundi regularnog dela utakmice i tako je donio produžetak, a ispostavilo se da su sudije napravile veliki previd - pošto nisu primijetile da je Mirotić "čepao" liniju prije nego što će uputiti šut za dodatnih pet minuta.

S obzirom na to da je Mirotić imao zaista lijep doček u hali, kada su ga navijači pozdravili aplauzima, Mirotić čak nije ni burno proslavio koš, dok je džentlmenski govorio i o spornoj situaciji.

“Nisam znao, to je nova informacija za mene. Vidiš kakve su sudije... Kako poslije da im ne zvižde?! Šokiran sam, iskreno. Te stvari ne bi smjele da se dešavaju, s obzirom da imamo toliko kamera i sisteme za praćenje dešavanja na terenu. Ne sumnjam u to što se priča, vjerujem da sam gazio liniju, ali nisam znao to do sada", rekao je Mirotić u razgovoru sa srpskim novinarima poslije meča u kome je postigao 12 poena.

"Treba da krene polemika sada oko toga, svi će s pravom da se pitaju zašto i kako... Bože moj, idemo dalje", dodao je Mirotić na konstataciju jednog novinara da će zbog ovog previda da "krenu svakakve priče".

YOOOOOOK ARTIK NIKOLA MIROTIC



Nikola Mirotic, acayip bir üçlük ile maçı uzatmaya taşıdı!pic.twitter.com/VH5QoVytZa — Euroleague Time (@euroleague_time)December 30, 2022

Mirotić je poručio da je lopta "ušla uz malo sreće" i čak je kazao da misli da je Crvena zvezda bila bolja u najvećem dijelu utakmice: "Imali su utakmicu u svojim rukama i mislio sam da će da pobijede, ali eto neke male greške uticale su da izgube utakmicu. Srećan sam što je moja ekipa pobijedila, ali i što sam doživio još jedno prekrasno veče ovdje u Pioniru. Zahvaljujem se divnoj publici na lijepom dočeku".

Pohvalio je i lijepu košarku koju igraju od dolaska Duška Ivanovića, vjeruje da će sa Duškom Ivanovićem biti još bolji, odnosno smatra da "mogu u TOP8".