Hrvati pišu - Ludnica, Zvezda izgubila NELEGALNOM TROJKOM: Sudije pokvarile spektakl velikim previdom u Pioniru

Ovako u susjedstvu pišu o kontroverznoj utakmici u "Pioniru" i završnici u kojoj je srpski i regionalni šampion oštećen

Crvena zvezda doživjela je bolan poraz od velike Barselone u petak, a on je još jače zabolio kada su crveno-bijeli shvatili da su bili oštećeni. Nikola Mirotić ubacio je trojku za produžetak koja nije trebalo da bude priznata, jer sudije nisu vidjele da je prethodno gazio aut-liniju, pa čak i preko nje, do auta. Ipak, sudije su pogriješile, a to je iznenadilo i Nikolu poslije utakmice, kada je vidio snimak.