Jokić progovorio o reprezentacijiI! Nikola OTKRIO važan detalj: Već sam pričao sa selektorom Pešićem!

Nikola Jokić pričao je i o igranju za reprezentaciju Srbije.

Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić planira da igra za reprezentaciju Srbije! Bio je dio Evropskog prvenstva koje se nije dobro završilo za "orlove", ali želi opet da bude u timu. Ekipi Svetislava Pešića nedostaje još jedna pobjeda u februarskom "prozoru" da i zvanično obezbijedi plasman na Svjetsko prvenstvo, a ukoliko se to ostvari, tamo bi trebalo da bude i najbolji srpski košarkaš.

Potvrdio je to as Denvera u intervjuu za "Arenu sport", gdje je pričao o nacionalnom timu.

"Selektoru sam rekao da može da računa na mene, samo treba da kaže kada da dođem i biću spreman. Ako sam već tu, daću sve da osvojim neku medalju", počeo je Jokić.

Priznao je da mu je učešće na Eurobasketu pomoglo kada se vratio u Nagetse na pripreme za novu sezonu.

"Stigao sam u takmičarskoj formi, trenirao sam čitavo ljeto. Ne želim da potenciram da je to zbg reprezentacije, jer svako ljeto radim na sebi i tokom odmora, ali može se reći da sam stigao spremniji zbog jasnog motiva koji smo imali na takmičenju. Što se tima tiče, sa svima sam komunicirao, lijepo smo se družili i po sobama i na piću, kartali smo se, to su stvarno sjajni momci. Čak i kada smo izgubili od Italije, rekao sam da sam uživao igrajući sa njima i bilo mi je zadovoljstvo da dijelimo svlačionicu", istakao je Jokić.

Osvrnuo se zatim i na eliminaciju na prvenstvu Evrope i poraz od Italije u osmini finala.

"Svima je to teško palo, oni su dali veliki broj trojki. Rekao bih da smo bili najkvalitetnija ekipa tamo. Jeste tu bilo još timova poput Grčke, Francuske, Španije, Slovenije sa Lukom Dončićem, ali mislim da smo mi bili najbolji. Na kraju se to ispostavilo kao netačno, što rezultat i pokazuje, ali je to bio neki moj lični osjećaj", zaključio je Jokić.