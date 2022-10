"Neko će da kaže da sam lud, ali nije Jokić najbitniji Srbiji!" Hrvat analizrao krah "orlova", pričao o Bogdanu i Teu!

Nekadašnji reprezentativac Hrvatske i bivši igrač Real Madrida Marko Tomas jasno je ukazao na probleme u nacionalnom timu Srbije.

Izvor: MN Press/YouTube/screenshot/Podcast Inkubator

Ni Srbija ni Hrvatska se nisu proslavile na nedavno završenom Eurobasketu, oba tima su ispala na startu nokaut faze. U osmini finala od "orlova" su bili bolji Italijani, a Hrvati su ispali od Finske. Gostujući u "Podkast inkubatoru" to je analizirao nekadašnji košarkaš Real Madrida Marko Tomas.

Bivši krilni igrač reprezentacije Hrvatske istakao je da će na ovim prostorima uvijek biti talentovanih košarkaša, ali je pitanje da li ćemo moći da proizvodimo bekove svetske klase. A bez njih, kako on kaže, nema rezultata.

"Jedino što je dobro je što će uvijek na ovim prostorima biti talenata za košarku, pogotovo što se tiče visokih igrača. Najgore je što mi ne možemo da proizvedemo bekove. Bez bekova nema rezultata Po meni ovo što se Srbiji desilo... Jokić je evo drugu godinu zaredom proglašen za najboljeg igrača NBA lige, da kažemo najboljim igračem na svijetu. Ali po meni je veći hendikep po njih što ne igra Bogdanović nego on", istakao je on pa nastavio:

"Možda će neko da kaže da sam ja lud ali ja sam tog mišljenja. Da su bekovi puno, puno važniji za bilo koju ekipu od centara. Oni će da nađu neku zamjenu za centre, a za bekove, one igrače koji igraju sa loptom teško. Iako oni imaju Micića, ali kad bi imali Micića i Bogdanovića to bi bio ubojiti tandem", objasnio je Tomas.

Osvrnuo se i na to što na prvenstvu nije bilo Miloša Teodosića, a kao i neki prije njega istakao je da kapiten i legendarni igrač reprezentacije nije zaslužio da bude precrtan na način na koji je to urađeno.

"Pa dobro, oni imaju taj luksuz da su oni mogli Teodosića da ostave sa strane iako je to za mene jako veliko iznenađenje. Da u Srbiji može da se dogodi da oni pozovu njega kao jednu od većih legendi u zadnjih desetak-petnaest godina i da mu kažu da je višak. To je trebalo da se dogodi prije početka priprema. da mu se kaže Teo svaka čast za sve što si postigao ali tvoje vrijeme je prošlo, sada imamo mlađe i bolje. A ovako je to malo, ne znam, nije po meni to bio baš najbolji način", smatra on.

Na kraju je analizirao utakmice srpskih košarkaša u Pragu, Berlinu, ali i u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i zaključio da poraz od Italijana nije bio slučajnost.

"Imali su tu neku najlakšu grupu, mada nijedna utakmica lagana, ali oni su sve te utakmice lako pobijedili. Prije Eurobasketa su imali dvije jako teške utakmice u kvalifikacijama protiv Grčke kući i Turske u gostima, tako da su imali teških mečeva. Za mene je to veliko iznenađenje, ali Italija je odigrala vrhunsku utakmicu i Italija je njih isto pobijedila na onom pretkvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre u Beogradu tako da nije slučajno, Jednostavno znaju ljudi kako da igraju protiv Srbije", zaključio je Tomas.

