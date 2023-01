Hrvat oduševljen Dončićem - pomenuo i Nikolu Jokića! Luka na granici nemogućeg, a evo šta kaže o MVP Srbinu!

Bivši hrvatski košarkaš hvalio Luku Dončića, ali i Nikolu Jokića koji je dvostruki MVP NBA lige.

Izvor: Profimedia

Danima se već priča o impresivnim partijama Luke Dončića u NBA ligi. Mladi Slovenac trenutno je igrač u najboljoj formi, a to što on pokazuje na parketima širom SAD komentarisao je i nekadašnji hrvatski igrač Damjan Rudež. bivši košarkaš je nakon karijere uplovio u medijske vode, pa sada radi kao komentator televizije "Arenasport" za NBA ligu i dobro je upoznat sa kvalitetima Dončića, ali i Nikole Jokića.

U razgovoru za hrvatske medije Rudež je ispričao kako njemu izgledaju partije koje Dončić pruža u NBA posljednjih nekoliko nedjelja. Prije svega, njega iznenađuje zrelost koju košarkaš od samo 23 godine pokazuje dok ga cijela liga gleda kao prvu zvijezdu tima!

"Teško je racionalno objasniti to što Dončić radi jer to je na granici nemogućeg. Mene fascinira lakoća s kojom on to sve postiže, neverovatno je teško konstantno držati takav nivo igre, a on to uspijeva. Ljudi zaboravljaju koliko je on mlad, pa ima samo 23 godine! Mnogi mladi igrači griješe, osciliraju, a on igra kao da nema mana. Postavlja se kao vođa tima, a njegova količina samopouzdanja i kreativnosti ono je što mi je najbolje od svega. I sve to radi s osmijehom na licu", rekao je Damjan Rudež, a prenio "Večernji".

Rudež je svojevremeno igrao protiv Dončića dok su obojica nastupali u Španiji. Veoma brzo postalo mu je jasno kakav je talenat mladi slovenački košarkaš. Uz talenat koji je nesporazum, Luka se mnogo bavio i pobošljanjem svoje igre, popravljao je neke elemente koji na prvi pogled nisu ključni, ali su veoma važni za njegov stil igre u NBA.

"U košarci nije najbrži onaj koji najbrže trči, već onaj koji se najbrže zaustavi, koji mijenja ritam i smjer. A Luka je u tome fenomenalan, to je tajna njegove uspješnosti. Ima snagu u nogama, puno je radio na sebi, na svom tijelu, i to mu se isplatilo. On je već sa 16-17 godina bio spreman za seniorsku košarku, a sad je još bolji. Još 2014. godine kao igrač Saragose u polufinalu kupa igrali smo protiv Reala, a nekoliko sekundi dobio je Dončić, koji je tek napunio 15 godina. I već u prvoj akciji upisao je poene, odmah je šutnuo trojku i pogodio. Vidjelo se odmah da je riječ o tada vanserijskom talentu. Igrali smo i poslije nekoliko puta, ali tada je već bio najbolji igrač Evrope", istakao je nekadašnji hrvatski košarkaš.

Ipak, još je rano procijeniti gdje je Luka Dončić na listi najboljih evropskih igrača. U ovom trenutku mu je paklena konkurencija Nikola Jokić, dvostruki uzastoponi MVP NBA lige. I ove sezone je centar iz Sombora impresivan kao lider Denvera, što bi moglo da rezultira trećim priznanjem.

"Ne mogu reći da je već sad najbolji evropski igrač, ali je na dobrom putu da to postane. Trenutno to ne možemo tvrditi jer ne bi bilo pošteno prema onima koji su činili velike stvari, osvajali titule... Međutim, nastavi li tako i pritom osvoji neku individualnu nagradu i dovede svoju ekipu do titule, onda bi mogao biti. No, ne zaboravimo i Nikolu Jokića koji igra sjajno, ima dvije uzastopne nagrade za MVP igrača i na dobrom je putu da je osvoji i treći put", zaključio je Rudež.