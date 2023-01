Lesor UZEO MEGAFON, Panter se POPEO NA "ŠIPKU": Ludnica poslije pobjede Partizana, veliko slavlje u Areni! (FOTO)

Pogledajte kako je izgledalo veliko slavlje igrača Partizana i navijača poslije pobjede nad Monakom u Evroligi.

Partizan je došao do četvrte uzastopne pobjede u Evroligi i to poslije vjerovatno najbolje partije ove sezone. U maestralnoj četvrtoj dionici su "pregazili" lidera takmičenja Monako i došli do ubkedljivog trijumfa (100:80), a poslije toga uslijedilo je veliko slavlje igrača sa navijačima, koji su čitavu utakmicu davali "vjetar u leđima" svojim miljenicima, počevši od koreografije koja je takođe privukla veliku pažnju.