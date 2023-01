EH, KAD BI ZNAO... Džejms opet DIVLJAO, a Obradović poručuje: "Nešto prihvatiš da bi bio tu"

Majk Džejms je jedan od najboljih igrača Evrolige, ali ako mu nije dan - pretvori se u najgoreg po svoju ekipu. To zna i Saša Obradović...

Partizan je večeras u punoj Areni "pregazio" lidera Evrolige Monako 100:80 i pokazao da je u vrhunskoj formi, pošto su vezali četvrtu pobedu u najjačem evropskom takmičenju. Gledali smo "egal" utakmicu tri četvrtine, da bi u posljednjoj Partizan dodao gas i uspio da se odlijepi, pošto su njegovi igrači odigrali vrlo "divlje", posebno najbolji igrač ekipe Majk Džejms, kome se ponekad dese ovakvi mečevi.

Ne samo da je Džejms pogodio dva od 12 šuteva, nego je imao i brojne propuste u odbrani, a Obradović je na konferenciji za medije i sam priznao da mu nekada nije lako da razume Amerikanca.

"Eh, kad bi znao...", poručio je Obradović novinaru koji ga je pitao za Džejmsa i potom pokušao da spusti loptu jer je očekivano kritikovan zbog ovakve igre: "To su stvari koje svi znamo mi koji smo unutra, nisu lake neke stvari za prihvatiti, posebno sa trenerske strane i nešto moraš da prihvatiš da bi bio tu".

Obradović je poručio i da je Partizan zasluženo došao do pobjede, dodavši da ne vjeruje da je sjajno navijanje u Areni uticalo na njegove igrače, jednostavno su izgubili fokus u posljednjoj dionici.

"Uz svo poštovanje, sjajno navijanje, koje nekad i mijenja sudijski kriterijum, ali nije to toliko uticalo na nas. Kao i u Milanu, kao i još neke utakmice - sami smo sebe stavili u takve situacije nerezonskim šutevima. A pričali smo o tome... I opet se to zaboravlja i nekad je teško ući u glave naših vodećih igrača. Moraš nekad nešto da istrpiš, pričali smo kako nešto treba da se uradi, a nekad to malo jače zaboli. Nije meni utjeha to što su Baskonija i Barselona izgubili, nije ovo odlučujući meč bio", rekao je Saša Obradović i zahvalio se navijačima Partizana na dočeku:



"Hvala im. Osjećam se super kao Srbin kada me neko poštuje na taj način. Velika je čast na kraju krajeva jer cijela prošlost i sve što se dogodilo, ja sam iz suprotnog tabora, ali to nije bitno. Ja sam Srbin ovdje i u Monaku i uvijek predstavljam svoju zemlju na pravi način".

