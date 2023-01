Ne zna riječ da ti kaže, ali zna da izvuče 30 miliona! Milan Mačvan: Za dvije godine me jednom pitao kako sam

Poznati srpski košarkaš ovako pamti godine saradnje sa Erginom Atamanom, tvorcem dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope - Anadolu Efesa.

Nekadašnji reprezentativac Srbije Milan Mačvan gostovao je u podkastu Mileta Ilića i ispričao nekoliko sjajnih anegdota iz svoje velike karijere. Između ostalog, iskreno je pričao i o odnosu sa Erginom Atamanom, najpoznatijim turskim trenerom sa kojim je sarađivao u Galatasaraju od 2012. do 2014. i bio prvak tamošnje lige.

Nekadašnji as Hemofarma, Partizana, Armanija i Bajerna otkrio je da sve vrijeme praktično uopšte nije imao komunikaciju sa Atamanom: "Čudan jedan trener, nije loš, daje potpunu slobodu, ali nikada ne priča sa igračima. Ti sa njim nećeš imati komunikaciju na nivou 'Dobro jutro'. Bukvalno u dvije godine, mislim da me je jednom pitao kako si, kad sam slomio nos, završio na operaciji, vraćam se, a on me pita 'Kako si, hoćeš moći da igraš sutra?'. Strašan jedan tip. Ima nevjerovatan nos da sklopi ekipu, da izvuče pare od gazde, da se tu grune jedno 30 miliona", ispričao je ljubimac navijača Partizana.

Ovim Mačvanovim rečima, postaje još jasnija ranija izjava Vasilija Micića, koji je u prethodne dvije sezone osvojio uzastopne titule Evrolige sa Atamanom, a otvoreno je priznao da ne komunicira često sa šefom stručnog štaba.

"Imamo zanimljiv odnos. On je takav da ne provodimo previše vremena u komunikaciji. Sećam se našeg prvog razgovora, mislim da nije trajao duže od pet minuta. Bio sam tada u Litvaniji i on mi je ponudio ulogu kombo beka. Dok sam igrao u Tofašu video sam da on voli da forsira pik end rol igru, a tu je moja snaga. Čak i da mi je ponudio slabiju ulogu bio sam uveren da mogu da napredujem u tom sistemu", rekao je Vasa, koji je pod Atamanovim vođstvom sa klupe postao najbolji plejmejker i košarkaš Evrope.

Atamanovi principi i maniri su očigledno neobični, ali i daju rezultate. Sjajnu anegdotu o saradnji sa njim pričao i Vladimir Micov, takođe bivši igrač Galatasaraja.

"Bukvalno igramo utakmicu recimo u subotu, njega nema nedjelja, ponedjeljak, utorak i srijedu se tek pojavljuje na treningu, sve vodi pomoćnik. Čovjek je na telefonu, ono porukice, pošto voli tako sa navijačima da se svađa. Tu sjedi, dođe samo na kraju treninga, pozdravi se, sutradan imaš evroligašku utakmicu, on vodi utakmicu i opet ga nema, jer ode do mora, voli Češme do dole da siđe. Ponekad ostane ili do subote kao da se ne cima dan-dva. Vodi utakmicu i opet ga nema. Tako skoro cijele godine, njega nema, samo je tu pomoćnik".