Jokiću, još niste dobri kao moj Denver! Nagetsi prije Nikole - imali najboljeg trenera, pokupili ljubimca zvezdaša

Slavni NBA stručnjak javio se i "pecnuo" Denver Nikole Jokića. Da li se sjećate kakvi su bili njegovi Nagetsi?

Izvor: Profimedia

Legendarni trener Džordž Karl (71), član Kuće slavnih od prošle godine, radio je u NBA ligi skoro 40 godina, ali posebno mu je prirastao za srce jedan tim Denvera, koji je bio najuspješniji u istoriji te franšize do pojave Nikole Jokića.

Karl je sjedio na klupi Denvera od 2005. do 2013. godine, a u svojoj posljednjoj sezoni na klupi (2012/13) predvodio je ekipu do ligaškog rekorda franšize od 57 pobjeda uz samo 25 poraza. Zanimljivo je to da Nagetsi za dosadašnjih sedam i po godina sa Nikolom Jokićem još nisu uspjeli da izjednače i prestignu taj učinak, iako su pod vođstvom dvostrukog uzastopnog MVP-a napravili najveći uspjeh - plasman u finale Zapadne konferencije u "bablu" 2020.

"Denverov tim je sjajan i ima pravu šansu ove sezone. Ali još nisu u ukupnom tempu pobjeda koji je imao naš tim kada je obarao rekord prije decenije. Ta grupa je bila posebna! Šta je moglo da bude...", napisao je Karl i podsjetio na tim koji i danas "na papiru" izgleda zaista sjajno.

Na kraju te sezone, Karl je proglašen za najboljeg trenera lige, ali njegov tim je ispao već u prvom kolu, u seriji protiv nadolazeće sile - Golden Stejt Voriorsa (2:4), a šampion je bio Majami Lebrona Džejmsa. Zanimljivo je to da je sezonu 2012/13 za Denver odigrao Andre Igudala, sada trofejni veteran koji je upravo sa Voriorsima osvojio četiri titule poslije odlaska iz Nagetsa. Takođe, važnu ulogu imao je i tada mladi italijanski krilni centar Danilo Galinari, koji je pred plej-of doživio jako tešku povredu - kidanje ukrštenog ligamenta, zbog kojeg je propustio i završnicu i kompletnu sezonu 2013/14.

Takođe, veliku minutažu i ulogu imao je tada američki reprezentativac, eksplozivni krilni centar Kenet Farid, šampion svijeta iz Španije 2014. čija se karijera strmoglavila nedugo nakon tog Mundobasketa, pa sada igra u Meksiku. Denver je takođe veoma računao te sezone i na Grka Kostu Kufosa, koji je igrao tada najbolje u karijeri i više nikad nije ponovio slične partije. Potom je igrao za Memfis, Sakramento, CSKA, Olimpijakos, a sada je član britanskog tima London Lajons.

Uz pouzdanog krilnog košarkaša Vilsona Čendlera, NCAA šampiona Taja Lousona, veterana plejmejkera Andrea Milera, Rusa Timofeja Mozgova, zlatnog "Slovenca" Entonija Rendolfa zanimljivo je i to da je ruki bio Kvinsi Miler, ljubimac navijača Crvene zvezde, koji je poslije neuspješne epizode i teških povreda u NBA ligi 2015. ostavio dubok trag u Beogradu, a poslije obnovljenih povreda nije se vratio na taj nivo u nastavku karijere. Prije četiri godine nije prošao ljekarske preglede u Ciboni, a njegova posljednja klupska epizoda bila je na Filipinima.

Izvor: Profimedia

Denver je sa takvim timom počeo zaista uzbudljiv period, ka kojem se sada sigurno okreće sa posebnim emocijama, ali sigurno i bez previše žaljenja, jer je u toku era najboljeg košarkaša u istoriji franšize i dvostrukog uzastopnog MVP-a, Nikole Jokića. On je u vrijeme posljednjeg Karlovog tima još bio u Megi i počinjao je seniorsku karijeru, a u NBA ligu se preselio 2015. Tada je počela da se piše nova stranica istorije i u Koloradu i u čitavoj ligi.