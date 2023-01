Kad će Bjelica da zaigra za Fenerbahče? Vratio se u Istanbul iz NBA lige, ali još nije odigrao nijedan meč!

Nemanja Bjelica još uvijek nije odigrao nijedan meč u dresu Fenerbahčea.

Izvor: MN PRESS

Nemanja Bjelica (34) ljetos je potpisao ugovor sa Fenerbahčeom, odlučio je da se vrati iz NBA lige u Evropu i to poslije osvojene titule sa Golden Stejtom. Međutim, tada su krenuli problemi sa povredama. Prvo je zbog problema sa listom propustio Eurobasket sa reprezentacijom Srbije, a onda su krenule i nove povrede. Još uvijek nije imao novi debi za klub iz Istanbula.

On je već jednom nosio dres turskog velikana, od 2013. do 2015. godine, osvojio je i Evroligu, ali se čeka njegov prvi meč od povratka u klub. O tome je pričao i trener Dimitris Itudis kada su ga novinari pitali za Nemanju. "To je pitanje za klupskog doktora. Posljednje što su mi rekli jeste da je blizu povratka na trening. Ali, onda je osjetio bol u Ahilovoj tetivi i sada se to ispituje. Da su okolnosti normalne, bio bi uključen u tim već, sada nam ostaje da čekamo i da vidimo kako će se stvari odvijati", rekao je Itudis.

Fenerbahče je sjajno započeo sezonu, bilježio sjajne rezultate, a onda su počeli ogromni problemi sa povredama glavnih igrača. Zbog svega toga je ekipa u rezultatskoj krizi, a izgleda da će još čekati na povratak Bjelice koji je potpisao ugovor na dvije godine.