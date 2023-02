ŠTA ČEKA PARTIZAN NA PUTU DO TOP 8? Željko i ekipa prvo idu po trofej, onda im slijedi PAKAO i meč istine sa Radonjićem!

Partizan Željka Obradovića sada izgleda impresivno, ali do kraja sezone posao će biti paklen, ako crno-bijeli hoće u Top 8!

Izvor: MN Press/Kurir/Nemanja Kostić

Košarkaši Partizana savladali su Žalgiris u gostima 88:74 i tako nastavili seriju pobjeda! Nakon pobjede u "vječitom derbiju" i trijumfa nad Asvelom, sada je došla i pobjeda u gostima, a crno-bijeli su došli do mjesta u Top 8 Evrolige! Naravno, još mnogo ima da se igra, ali poslije ovog trijumfa tim Željka Obradovića je na sedmom mjestu na tabeli i na 11 kola prije kraja drži poziciju koja je cijele sezone cilj!

Tek je početak februara i sada prvo slijedi borba za kup, prvi trofej u sezoni, a onda i ostatak sezone u Evroligi, gdje tim iz Beograda želi da ostane na poziciiji koju trenutno drži.

To neće biti lako jer je situacija na tabeli takva da osim Partizana Baskonija, Makabi, Valensija i upravo Žalgiris imaju po 12 pobjeda, što znači da od 6. do 10. mjesta ekipe dijeli samo koš razlika. A crno-bijele do kraja ne čeka lak posao!

ŠTA ČEKA PARTIZAN?

Crno-bijeli do kraja imaju težak raspored, ali igraju više utakmica na svom terenu. U "Areni" će odigrati šest mečeva, a na strani pet. Jedinu utakmicu prije finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća u Nišu igraju 9. februara na gostovanju u Bavarskoj kod Andree Trinkijerija, Vladimira Lučića i Ognjena Jaramaza sa Bajernom.

Nakon što se završi borba za trofej slijede utakmice na domaćem terenu, prvo Fenerbahče 23. februara, pa onda 2. marta na noge Željkovoj kaznenoj ekspediciji dolazi Alba. Do tada raspored crno-bijelih i nije tako loš, a onda slijedi pravi pakao!

Prvo crno-bijeli idu na tri uzastopna gostovanja, prvo u Italiju gdje gostuju Virtusu u Bolonji 7. marta, a potom Olimpiji iz Milana 9. marta. Nakon duplog kola crno-bijeli idu na noge Efesu u Istanbul 16. marta.

Nakon tri gostovanja, crno-bijelima dolazi 24. marta u "Arenu" vjerovatno najbolja ekipa Evrolige u ovom momentu Olimpijakos, a 28. i 31. marta stižu španski velikani, prvo Barselona, pa Real Madrid. Potom ponovo tim Željka Obradovića ide na put pošto 7. aprila gostuju Monaku, a posljednje kolo donosi duel sa Dejanom Radonjićem i Panatinaikosom u beogradskoj Areni. Evo kompletnog rasporeda

Bajern - Partizan 9. februar

Partizan - Fenerbahče 23. februar

Partizan - Alba 2. mart

Virtus - Partizan 7. mart

Olimpija - Partizan 9. mart

Efes - Partizan 16. mart

Partizan - Olimpijakos 24. mart

Partizan - Barselona 28. mart

Partizan - Real 31. mart

Monako - Partizan 7. april

Partizan - Panatinaikos 14. april

Šta vi mislite, da li će Partizan do kraja sezone uspjeti da zadrži mjesto među Top 8?