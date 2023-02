Željko izašao pred Litvance i ODRŽAO IM LEKCIJU O UKRAJINI: Imam da vam kažem samo ono što ponavljam od početka...

Trener Partizana Željko Obradović pričao je poslije meča sa Žalgirisom i o košarci, ali litvanske novinare zanimalo je i nešto drugo.

Košarkaši Partizana su i u Litvaniji potvrdili da su u fantastičnoj formi i vrlo ubjedljvio su na gostovanju savladali Žalgiris, a domaće novinare u Kaunasu nije pretjerano zanimala košarka. Kao i na svim mečevima Žalgirisa u prethodnih godinu dana i na ovoj utakmici vidjela se na tribinama zastava Ukrajine.

Upravo je o Ukrajini postavljeno jedino pitanje novinara iz Litvanije Željku Obradoviću. Željeli su da znaju kakvo je njegovo mišljenje o ratu, ukrajinskim zastavama na tribinama i dobili gospodski odgovor.

"Imam da kažem samo ono što ponavljamo od početka, da mi je jako žao zbog toga što se dešava. Volio bih da se to sutra završi, da vidimo kraj tome. Ljudi pate tamo, svi pate. Rat je najgora stvar koja može da se desi na svijetu. Ne mogu ni da zamislim kako je tamo, koliko je teško ljudima i zaista se nadam da će sve osobe koje odlučuju mnogo toga u svijetu da će razmisliti i naći način da zaustave ovu zaista jako, jako tešku situaciju", rekao je Željko Obradović.

On je u analizi meča prvo pomenuo da je odmah poslije meča prišao šefu struke Žalgirisa Kazisu Maskivitisu i česitao mu na sjajnom poslu koji radi, a potom je i analizirao meč.

"Pričao sam sa trenerom poslije meča i čestitao mu na svemu što Žalgiris radi do sada, mislim da radi zaista sjajan posao. Čestitao sam mu jer vjerujem da imaju karaktera i igraju jako dobru košarku i to mi se jako sviđa. On je prvi put u Evroligi i mi koji radimo ovdje shvatamo kako dobro radi. Svaka mu čast", rekao je on, pa istakao da je zadovoljan svojim timom,a pogotovo naviačima crno-bijelih:

"Što se tiče meča mislim da smo igrali jako dobro u provm poluvremenu. Na poluvremenu smo pričali o tome da je Žalgiris tim koji će nastaviti da se bori i da će pokušati da se vrati u meč i oni su se vratili u meć. Imaju karakter i pokazali su to. Mi smo u posljednjoj četvrtini počeli da igramo mnogo bolje, krenuli smo defanzivno da igramo kao što smo igrali u prvom poluvremenu i jako pametno u ofanzivi. Imali smo mnogo ofanzivnih skokova, to je značilo da smo igrali sa velikom željom. Vjerujem da smo igrali dobro i želio bih da čestitam igračima na tome. Još jedna stvar koja me čini ponosnim je to što svaki meč gdje god da igramo imamo naše ljude, naše navijače koji su došli ovdje da podrže tim i hoću da im zahvalim", završio je Obradović.