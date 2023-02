BURA U ABA LIGI - PREDSJEDNIK VANDREDNO IZAŠAO PRED MEDIJE: Drama u Čačku, meč otkazan u "minut do 12"!

Borac iz Čačka se na kraju oglasio na konferenciji za medije povodom zdravstvenog stanja svojih košarkaša, ali i prvobitnog odbijanja ABA lige da odloži meč sa Cibonom.

Izvor: YouTube/KK Borac Čačak

Borac iz Čačka sazvao je vandrednu konferenciju za medije povodom zahtjeva da se odloži meč ABA lige sa Cibonom pošto Čačani nisu imali adekvatan broj igrača na raspolaganju za ovu utakmicu.

Kako je pred novinarima otkrio predsjednik kluba Predrag Pantović stomačni virus je oborio veliki broj košarkaša kluba iz Čačka, a ABA liga je prvobitno odbila da pomjeri meč sa Cibomom koji je bio zakazan za 18 časova. Ipak, na kraju je odobreno minimalno pomijeranje utakmice za 24 sata.

"Vandredna konferencija za štampu izazvana nekim događajima koji nisu u skladu sa nekim normama društvenog ponašanja i zakonskim normama u zemljama u kojima se odvija takmičenje ABA lige. Naime Borac je izložen problemu jer su se u subotu veče četiri-pet igrača žalili na stomačne probleme, povraćanje, dijareju i otišli su u Dom zdravlja. Dežurni ljekar ih je pregledao i uputio ih na dalje preglede i testove sa dijagnozom da je to neka vrsta stomačnog gripa koji hara po Srbiji. Isto to se desilo dan kasnije, još četiri igrača su se javila nama i poslali smo ih u bolnicu i tamo je opet doktor kkoje je bio dežuran dao je svoje medicinske nalaze. Odradili su snimke pluća i dali su kompletnu dijagnostiku i dali su shodno tome svoje dijagnoze koje su nam dostavili u klub. Mi smo sa tom dijagnozom ostali sa sedam igrača. Osnova za odigravanje utakmice je minimum osam igrača na terenu kako bismo bili sposobni da igramo meč sa Cibonom u zakazano vrijeme. Obavijestili smo svog doktora Nikola Čikiriza, načelnika VMA za sportsku medicinu koji je zvanični ljekar KK Borac. On je bio izričit da ti igrači ne smiju da se izlažu fizičkom naporu, da treniraju ili da igraju utakmice. Sve smo to dostavili ABA ligi, a posle 33 minuta smo dobili odgovor da ne postoji opravdan razlog za neodigravanje utakmice. Neko se našao pametan u sjedištu ABA lige da nam kaže da validni dokumenti relevantnih medicinskih ustanova i specijalista nisu za njih dovoljan razlog da se odloži utakmica. To smatram kao veliku uvredu za klub i zdravstveni sistem Srbije. Srbija nije banana republika. Sve to se da provjeriti, da li su bili bolesni, da li su bili na pregledu i da li su bili pod nadzorom doktora", rekao je novinarima Predrag Pantović.

Nakon što je Borcu odbijeno odlaganje utakmice, nastavljena je prepiska sa ABA ligom koju je Pantović pred novinarima citirao.

"Još jednom vas pozivam da odložimo utakmicu i da time izbjegnemo pravi skandal počinjen od stane pojedinaca iz ABA lige koji su sebi dali za pravo da ne prihvate važeću medicinsku dokumentaciju izdatu od nadležnih i relevantnih ustanova repzblike Srbije. Takođe obavještavamo vas da smo zakazali konferenciju za štampu gdje ćemo obavijestiti javnost o odluci ABA lige i pravnim lijekovima koje ćemo eventualno iskoristiti", naveo je on, a onda otkrio da je minut pred konferenciju meč ipak odložen:

"Do minut do četiri nismo dobili odgovor, a sada nam je u 4:03 dobio odgovor da sportski direktor ABA lige donosi odluku da odgodi meča 24 sata. Ukoliko Borac smatrea da nakon odlaganja od 24 sata ne može da igra, poziva se da u najkraćem roku dostave medicinsku dokumentaciju iz koje nedvosmisleno proizilazi da Borac nema dovoljno igrača. Prvo malo mi je nelagodno da čekam do 4:03, ne znam šta im je toliko trebalo, ali sa druge strane moram da se zahvalim ABA ligi što je prihvatila našu argumentaciju i odložila meč 24 sata. Normalno u skladu sa odlukama doktora mi ćemo postupiti kako oni kaž. Ja sam predsjednik kluba, ja nisam doktor i ne mogu da kažem kome se ugrožava zdravlje, ali postupićemo po instrukcijama doktora. Ono što nismo dobili a naknadno ćemo proslijediti su igrači kojima je naloženo da rade test na kovid. Nisu srećom pozitivni na kovid, ali su dobili da ne smeju da igraju jer nisu spremni i dalje. Uradićemo kako medicinska struka kaže", istakao je on.