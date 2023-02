Zvezda je dočekala - Ivanović najavio novo ime u ekipi: Putuje sa nama u Tel Aviv, a da li će da igra, vidjećemo!

Duško Ivanović očekuje jako težak meč na gostovanju Makabiju u Tel Avivu, ali će bar njegova ekipa biti jača za Hasana Martina.

Crvena zvezda poslije četiri uzastopna poraza u Evroligi putuje u Tel Aviv na gostovanje Makabiju gdje želi da prekine crni niz. Ipak trener Duško Ivanović je svjestan koliko će ovo biti težak zadatak, pogotovo na samom startu meča kada "ponos Izraela" obično "melje" svoje rivale.

"Izuzetno dobra ekipa, atletski vrlo jaka, igraju izuzetno dobro u tranziciji, naročito kući i to u prvoj četvrtini kada stiču veliku prednost. Moraćemo da znamo da igramo na taj način na koji oni igraju jer to će biti mnogo kontakata, tranzicije i skokova. Puno ekipa kada igraju u Tel Avivu imaju problem u toj prvoj četvrtini jer oni počinju da igraju na jedan izuzetno agresivan način i ako nisi spreman na to onda steknu veliku prednost. Znamo šta nas čeka i na to moramo da odgovorimo", istakao je Ivanović.

On je ipak obradovao navijače Crvene zvezde sa viješću da će tim biti jači za Hasana Martina, makar u avionu! On će letjeti sa ekipom, a ostaje da se vidi da li će biti spreman.

"Ići ćemo sa 14 igrača i vidjećemo tamo ko će da igra. Martin će da putuje sa nama, ali vidjećemo da li će biti u ekipi", rekao je crnogorski stručnjak o zdravstvenom stanju u timu.

Novinarima se obratio i američki centar koji je istakao da je fizički stoprocentno spreman, ali da mu ipak treba malo vremena da povrati kondiciju i formu.

"Mislim da će biti jako teša utakmica na gostovanju. Igramo protiv jednog jako agresivnog i fizički jakog tima. Zaista nam je potrebna ova pobjeda, vrlo veliki trijumf ako dođemo do njega. Žedni smo pobjeda trenutno, a ja se osjećam sjajno. Malo mi treba da povratim svoja pluća, ali fizički sam na 100 odsto, definitivno spreman da igram. Moram da se vratim u ritam i ponovo osjetim loptu, ali ne mislim da će mi biti potrebno mnogo. Kao što sam rekao fizički sam na 100 odsto i mislim da ću uskoro biti tu", istakao je američki centar.

Što se tiče samog meča, nije htio Duško Ivanović da se vuku paralele sa duelom koji je u prvom dijelu sezone odigran u Beogradu.

"Biće potpuno druga utakmica jer oni tamo igraju mnogo agresivnije. Ovdje su nam dozvoljavali da lopta cirkukliše, međutim u Tel Avivu neće toga biti", rekao je on i na kraju se osvrnuo na povredu Lorenca Brauna:

"Ako ne bi igrao sigurno da je jedan od glavnih njihovih igrača i bilo bi nam malo lakše, ali oni već igraju dvije-tri utakmice bez njega, pobijedili su bez njega Valensiju. On je jedan kvalitet, ali su i bez njega izuzetno jaki", završio je Ivanović.

