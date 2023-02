Sad rastu apetiti, Partizan može i do 4. mjesta! Mića Berić oduševljen crno-bijelima: Lesor kao da ima dva i po metra!

Legendarni košarkaš Partizana Mića Berić poručuje da su crno-bijeli sada u odličnoj poziciji da dođu do plej-ofa, ali da zna da mnogima rastu apetiti i da već misle i o boljem mjestu na tabeli.

Partizan je nastavio pobjednički niz u Evroligi pošto je na gostujućem terenu u Minhenu, koji je dobrim dijelom utakmice delovao kao da su na domaćem terenu zahvaljući navijačima, lako došao do trijumfa nad Bajernom (82:71).

Crno-bijeli su u jednom trenutku vodili i preko 20 poena razlike protiv oslabljenog Bajerna, ali nije ni Željko Obradović bio bez briga jer nije mogao da računa na Joanisa Papapetrua, dok su još Ledej, Trifunović i Smailagić imali probleme.

Stisnuli su zube i nastupili pod temperaturom, zbog čega ih je posebno nahvalio legendarni igrač crno-bijelih Mića Berić: "Vidjelo se to na Ledeju da je bio bez energije i da nema snagu, ali dali su svi svoj doprinos i to je značajno. Sjajna pobeda Partizana u sjajnoj atmosferi i stvarno se zahvaljujem navijačima na onome što rade. Tu energiju koju daju igračima u Minhenu, pa ono je bio navijački kop od nekoliko hiljada ljudi i napravili su fenomenalnu atmosferu kao da se igra u Beogradu, vjerovatno su i Nijemci bili zbunjeni, nisu znali šta ih je snašlo. Ovo je peta uzastopna pobjeda za Partizan i sada smo opet u TOP8. Slijede dvije važne utakmice kod kuće i sa ogromnim samopouzdanjem dočekujemo Fenerbahče, pa sad rastu apetiti, da sa pobjedom mogu da dođemo i do četvrtog mjesta", rekao je tokom gostovanja na "Sport Klubu".

Berić dodaje da ga je ovogodišnja Evroliga "naučila da se za mjesec dana sve promijeni" i da se igra u serijama, tako da se treba paziti euforije jer poslije pet pobjeda u nizu - svi su na sedmom nebu atmosfera je idilična.

"Ne samo što je ovo nastavak serije, nego smo ovom pobedom smo eliminisali Bajern, daleko su od plej-ofa, ali sada idemo korak po korak, odnosno krupnim koracima ka plej-ofu. Ne treba da se stvara euforija, znam da kreće matematika, ako dobijemo Fenerbahče eto nas na trećem-četvrtom mjestu, ali sada je najvažnije da se igrači oporave jer nas čeka Kup Radivoja Koraća, Jadranska liga... Svi su željni i da osvoje Kup i dođu do pehara", rekao je Berić.

Bivši igrač Partizana je dodao i da je "Partizan kvalitetniji od Bajerna i kada su Nijemci kompletni", a posebno mu se dopada što sada u timu Željka Obradovića postoji nekoliko igrača koji mogu da igraju u serijama. Dugo je to bio samo Kevin Panter, međutim sada su mu se pridružili i ostali.

"Panter je otvorio put ka pobjedi sa 14 poena u prvoj četvrtini. Kad je bilo najpotrebnije, djelovalo je da ne može da promaši sa četiri-pet metara poslije pikenrola. Rekao bih da je Panter trasirao put ka pobjedi, ali su se onda uključili i drugi igrači. To je težina Partizana, da ima igrače koji igraju u serijama, kao kada je u Kaunasu bilo šestorica dvocifrenih. Kad jedan prestane, drugi počne da postiže poene. Tako su poslije Pantera se razigrali Naneli, pa Anđušić, Lesor... Djeluje da ima dva i po metra i svi se odbijaju od njega, ali realno i nije imao ko da ga čuva u Bajernu. Sada su njegovi ofanzivni skokovi napravili razliku", zaključio je Berić.