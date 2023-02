Kampaco je "gladan", a Željkov Partizan najbolji u Evropi! Berić za MONDO: Tri titule zaredom? Ništa to ne znači!

Osvajao je trofeje u nekom drugačijem kupu, u kome je svako mogao svakoga da pobijedi, a sada kaže – Partizan i Zvezda će igrati finale prije finala! Miroslav Berić je za MONDO pričao o borbi za prvi trofej u sezoni.

Februar je vrijeme za trofeje u srpskoj košarci, a čovjek koji zna kako da ih osvaja zove se Miroslav Berić. U karijeri pamti dva osvojena kupa Jugoslavije u dresu Partizana i to uzastopno u sezonama 1993/94 i 1994/95.

Sada su navijači Partizana uz njegov stručni komentar za "Sport klub" mogli da uživaju u fantastičnim igrama crno-bijelih u Evroligi, a pred Kup Radivoja Koraća koji počinje u srijedu upravo utakmicom crno-bijelih, za MONDO je pričao o svojim očekivanjima od borbe za prvi trofej u sezoni.

Vječiti rivali su se ovoga puta našli u istoj polovini kostura, pa bismo, ukolio se ne desi apsolutna senzacija u mečevima Partizan - Spartak i Crvena zvezda - Borac, u petak mogli da gledamo najveću utakmicu srpske košarke već u polufinalu. Po mišljenju većine - u finalu prije finala.

"Ovo je prvo takmičenje za trofej, jako je bitno što se tiče samopouzdanja i svega u ekipi. Velike su obaveze u Evroligi oba tima, a pričamo o tome da očekujemo da će polufinale biti Partizan – Crvena zvezda. Sada je malo drugačija situacija i polufinale bi trebalo da bude finale prije finala. Kup je specifično takmičenje i tu favorita nema. Možda je Partizan u ovom trenutku u boljoj formi, ali i Zvezda je pobjedom u Tel Avivu isto nagovijestila da će jurišati na trofej, da odbrani titulu od prošle godine", počinje svoju analizu za MONDO Berić.

U njegovo vrijeme ipak, bilo je dosta drugačije. Njegov Partizan je 1993. godine izgubio finale od OKK Beograda, u sljedeće dvije godine je u finalu dobijao Crvenu zvezdu i Spartak iz Subotice, a onda gubio finala od Budućnosti i FMP-a. Sada timovi iz KLS-a teško da mogu da dobiju "vječite", a i ABA ligaši rijetko iznenade.

"Drugo vrijeme, nije to za poređenje. Bilo je tu ekipa koje su osvajale, imali ste Budućnost koja je bila veliki tim, a mi smo jedne godine finale igrali sa Spartakom iz Subotice. Sada je velika razlika između Partizana i Crvene zvezde i ostalih klubova da bi uopšte pomišljali da neko može da ih pobijedi. Ne kažem, FMP je sjajan tim i sjajno igra, na jednoj utakmici može da iznenadi i svašta da se desi, ali realno je to da se pobjednik traži između Partizana i Crvene zvezde", jasan je Berić.

Kao član Partizana bio je najbolji strijelac u jedinoj sezoni Suprolige u istoriji, a sada pomno prati igre svog bivšeg tima u Evroligi. Slabije je počeo sezonu tim Željka Obradovića, a onda u posljednjih mjesec i po vidimo potpunu transformaciju, niže Partizan trijumf za trijumfom.

"Sada je najbitniji dio sezone i u Evroligi je Partizan dostigao pravu formu. Žejko je tempirao formu i za kup, prvi trofej u sezoni, ali prije svega za jako bitne utakmice u Evroligi, Definitivno Partizan u posljednjih mjesec i po dana igra izvanredno. To je i najbolji tim u Evroligi, od posljednjih 11 utakmica u Evroligi pobijedio je čak devet. Sa te strane Partizan dočekuje finale Kupa Radivoja Koraća u sjajnom raspoloženju. Da li će to bit dovoljno za osvajanje kupa? Vidjećemo", oprezan je naš sagovornik.

Jednostavno u ovakvom formatu sve je moguće, a od svih igrača koji će nastupiti u Nišu, jedan će imati dodatni motiv.

"Dao bih podjednake šanse Zvezdi i Partizanu jer je kup takvo takmičenje. Zvezda je sada odigrala sjajno, pritom će moći da računa na Kampaca. To dovoljno govori da će Zvezda biti jača nego u Evroligi."

Crvena zvezda je osvojila prethodna dva kupa, ali prema mišljenju nekada sjajnog šutera, to neće biti dodatni pritisak za četu Željka Obradovića, kao što ni tri uzastopne titule Partizana od 2018. do 2020. nisu bile teret za crveno-bijele.

"Naravno da je i prošle godine Partizan išao sa namjerom da osvoji kup, ali je Zvezda bila ubjedljiva i nije se postavljalo pitanje, zasluženo je pobijedila Partizan. Sada je sasvim druga priča i mislim da to ko je koliko osvojio trofej posljednjih nekoliko godina uopšte nema veze. Partizan je vezano osvojio tri kupa pa to ne mora ništa da znači. Derbi je uvijek specifičan, kada pričamo o tom potencijalnom polufinalu to je jedna utakmica i sve je moguće, tako da mislim da raniji učinak nema nikakve veze i da neće biti teže Partizanu zbog toga. Kao što sam i rekao, dajem im podjednake šanse", ddaje Berić.

U mnogim mečevima u karijeri upravo je on donosio trofeje Partizanu, a ko bi sada mogli da budu igrači iz oba tabora koji bi "iskočili" u mečevima za trofej?

"Teško je izdvojiti jednog, ovo je kolektivni sport. Sada da kažem da će biti najbolji Nedović ili Kampaco iz Zvezde ili Panter ili Egzum iz Partizana, malo je nezgodno... Možemo sigurno da kažemo da ogromnu glad i želju ima Kampaco i možemo da kažemo da će u Zvezdi on željeti maksimalno da se pokaže, dokaže, pogotovo jer će mu to biti prvi derbi. U Partizanu je dosta igrača razigrano, ne vidim baš jednog da bi sada apostrofirao. Lesor je od početka sezone najkonstatniji, Eksum može da bude prevaga, ali vidjećemo!", završava svoju analizu za MONDO Miroslav Berić.

Kup Radivoja Koraća počinje u srijedu, kada prvo od 18:00 igraju Partizan i Spartak, a potom od 21:00 Mega i Vojvodina, da bi u četvrtak sve bilo nastavljeno mečevima Crvene zvezde i Borca (18:00) i FMP-a i Metalca (21:00). Polufinala su na programu u petak, finale će se igrati u subotu, a dok čekamo da vidimo ko će uzeti "Žućkovu ljevicu" i dok mnogi priželjkuju "vječiti derbi" Borac i Spartak se nadaju da će pokvariti te već napravljene planove!

