Partizan gazi ka Top 8, Zvezda mora da stane na noge: Opet je vrijeme za Evroligu, večeras je važna noć za srpske timove

Partizan i Crvena zvezda u četvrtak uveče igraju na važnim gostovanjima. Biće to posljednji, jako značajni mečevi pred Kup Radivoja Koraća sljedeće nedjelje.

Makabi - Crvena zvezda (20.05) i Bajern - Partizan (20.30), najveći srpski klubovi nastaviće ovog četvrtka evroligaško putovanje. Istovremeno će biti na važnim gostovanjima, na kojima će imati istu ambiciju - pobjedu, ali je sve ostalo u najavi utakmica prilično drugačije za dva tima.

Prva će na teren izaći Zvezda, koja je u velikom padu forme u evropskim mečevima i u posljednjih šest ostvarila je samo pobjedu protiv Monaka 12. januara, dok je u navedenom periodu gubila od Reala, Žalgirisa, Partizana, Virtusa i Armanija. Nakon četiri "vezana" poraza, tim Duška Ivanovića dočekao je ove nedjelje i šansu da trenira (a trening je praktično bila i utakmica protiv Igokee), pa ostaje da se vidi kako će crveno-bijeli reagovati na tako lošu seriju na teškom gostovanju. "Ponos Izraela" je u grupi od osam najuspješnijih timova, ima skor 12-11, dok je Zvezda na 10-13 i propušta vozove koji će do kraja ligaškog dijela ići ka Top 8 fazi. U prvom meču u Beogradu Zvezda je pobijedila 69:68, a dobra vijest za srpskog i regionalnog šampiona pred ovu utakmicu je povratak oporavljenog centra Hasana Martina u takmičarski tim.

DA LI ĆE ŠAMPION EVROPE BITI NA TERENU?

"Makabi je izuzetno dobra ekipa, atletski vrlo jaka, igraju izuzetno dobro u tranziciji, naročito kod kuće i to u prvoj četvrtini, kada stiču veliku prednost. Moraćemo da znamo da igramo na taj način na koji oni igraju jer to će biti mnogo kontakata, tranzicije i skokova. Puno ekipa kada igraju u Tel Avivu imaju problem u toj prvoj četvrtini jer oni počinju da igraju na izuzetno agresivan način i ako nisi spreman na to, onda steknu veliku prednost. Znamo šta nas čeka i na to moramo da odgovorimo", istakao je Ivanović.

U međusobnim mečevima ova dva tima u Evroligi u 21. vijeku skor je 9-6 za crveno-bijele, a srpski tim je pobijedio u posljednja četiri međusobna susreta. Istoriju tog rivalstva u crveno-bijelom pisao je i Lorenzo Braun, aktuelni plejmejker "Ponosa Izraela" koji praktično ne igra od 19. januara i meča protiv Albe, a sve zbog povrede skočnog zgloba. Amerikanac sa španskim pasošem je indeksno sedmi najbolji igrač Evrolige (indeks 17 po meču), uz to je i šesti najbolji strijelac takmičenja sa 16,6 poena po utakmici i u njegovom odsustvu Makabi je gubio od Olimpijakosa i Barselone, a u prošlom kolu je dramatično pobijedio Valensiju u Španiji. "Vidjećemo šta će biti sa Lorenzom", rekao je u najavi meča trener Makabija Oded Kataš o plejmejkeru španske reprezentacije, osvajača nedavnog Eurobasketa.

Sa druge strane, za Makabi zbog povrede koljena neće igrati još jedan bivši igrač Zvezde, Ostin Holins, dok iskusni krilni centar Aleks Pojtres ima problem sa šakom. Za razliku od njih, američki krilni centar Džarel Martin mogao bi da nastupi iako je zbog bolesti prethodnih dana imao probleme.

Kada su u pitanju oni koji će sigurno igrati, trebalo bi očekivati važnu ulogu za najbolji strijelac ekipe uz Brauna, Vejda Boldvina - devetog poentera Evrolige sa 15,4 po utakmici. Takođe, Makabi ima i pouzdanog skakača - devetog najboljeg u Evroligi, centra Džoša Neba (5,8 po meču), koji je prošle sezone igraio za Žalgiris. Takođe, tu je i heroj pobjede protiv Valensije prošle nedjelje, Bonzi Kolson, krilni košarkaš koji je u Španiji postigao 17 poena uz 12 skokova.

ŠTA ČEKA CRNO-BIJELE?

Pola sata poslije starta Zvezdinog meča, Partizan će u Njemačkoj zaigrati protiv Bajerna - i to oslabljen neigranjenjem grčkog krila Janisa Papapetrua. On zbog virusa nije otputovao u Njemačku i to će svakako biti značajan udarac za crno-bijele, jer je Grk u grupi nosilaca igre i uz to bio je heroj velike pobjede protiv Žalgirisa u gostima u posljednjem kolu. Ipak, i bez njega crno-bijeli će sigurno imati šansu u Njemačkoj, posmatrajući njihovu sjajnu formu i "momentum".

Tim Željka Obradovića stiže u Njemačku sa skorom 12-11 i sa ogromnim vjetrom u leđa stečenim pobjedama protiv Crvene zvezde u gostima, a potom i protiv Asvela i Žalgirisa. Ekipe iz Humske suočiće se protiv svog bivšeg trenera, Andree Trinkijerija, koji prošle nedjelje nije bio na klupi u Barseloni zbog smrtnog slučaja u porodici. "Partizan ima izvanrednu sezonu i ima kvalitet da uđe u plej-of. Želimo da se borbom vratimo u trku i želimo da nastavimo naš proces razvija, uprkos brojnim problemima. Da bismo to uspjeli, ovog puta moramo da uradimo ono što je potrebno od početka utakmice. Biće to teška, fizička utakmica" , rekao je Trinkijeri o meču.

Domaći su najavili da crno-bijele očekuje podrška 1.500 njihovih navijača (u dvorani od 6.700 mjesta), na parketu na kojem će ih dočekati i bivši kapiten Partizana, Vladimir Lučić, kao i nekadašnji plejmejkeri Ognjen Jaramaz i Kori Volden. Biće to četvrti međusobni duel ova dva tima u Evroligi, srpski predstavnik vodi u tom rivalstvu 2-1 i ove sezone je u prvom meču ostvario pobjedu 83:77.

Problemi na koje je Trinkijeri aludirao su muke sa povredama i odsustvima Otela Hantera, Vladimira Lučića, Elajasa Herisa i Andreas Obsta u prethodnom periodu i ostaje da se vidi da li će centar Hanter biti u stanju da nastupi. "Biće to odluka donijeta pred meč", saopštio je Bajern, čiji su lideri ove sezone i plejmejker Kasijus Vinston (najbolji strijelac sa po 11,2 poena po meču i asistent sa po 3,4 po utakmici), krilni centar Avgustin Rubit (11,1 poen), a dosta toga moglo bi da zavisi i od šutera Nika Vejlera Baba, koji je protiv Barselone prošle nedjelje ubacio 15 poena - tri više od Jaramaza.

"Imamo iskustvo iz prve utakmice protiv njih. Izuzetno čvrsta, jaka, agresivna odbrana, prisutna u svakom momentu i ekipa koja se nijednog trenutka ne predaje. Mi smo ovdje protiv njih vodili i sa 15 poena razlike i ušli smo u neizvjesnu završnicu. Takva im je bila i posljednja utakmica, protiv Barselone u gostima. Gubili su cijelu utakmicu, onda su imali posljednji posjed i šansu da pobijede. Potreban je oprez veliki, svjesni smo da igramo protiv dobrog tima, koji može da igra sa različitim postavama i sa četiri mala i sa četiri visoka, sa dosta preuzimanja, sa uobičajenim stvarima, da njihove petice mogu da šutiraju za tri poena. Prije svega Hanter, koji nikada prije toga nije bio igrač koji se izvlačio na šut, a sada imaju i specijalan napad za njega. Voditi računa o svakom igraču i igrati sa 40 minuta koncentracije, to je ono što bismo voljeli da vidimo tokom utakmice", rekao je u najavi utakmice Željko Obradović.

Evroligaši će poslije ovog kola otići na dvonedjeljnu pauzu, jer će sljedeće sedmice biti igrati nacionalna kup-takmičenja širom Evrope, uključujući i Kup Radivoja Koraća od srijede do subote. Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige u toku 24. kola, uz informaciju da su odloženi mečevi turskih timova zbog katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio jugoistok njihove zemlje, kao i sjever Sirije.

Olimpijakos 17-7 Real 16-7 Barselona 15-8 Fenerbahče 14-9 Monako 14-9 Baskonija 13-10 Partizan 12-11 Makabi 12-11 Valensija 12-11, Žalgiris 12-11 Efes 11-12 Virtus 11-12 Zvezda 10-13 Bajern 9-14 Panatinaikos 8-15 Armani 8-15 Asvel 8-15 Alba 6-18

